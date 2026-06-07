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Депутат Госдумы рассказал о явке на избирательных участках в Армении - РИА Новости, 07.06.2026
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21:02 07.06.2026 (обновлено: 21:13 07.06.2026)
Депутат Госдумы рассказал о явке на избирательных участках в Армении

Туров: явка на выборах в Армении была активной, на многих участках были очереди

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкИзбиратели пришли на парламентские выборы и стоят в очереди на избирательный участок в Ереване
Избиратели пришли на парламентские выборы и стоят в очереди на избирательный участок в Ереване - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Избиратели пришли на парламентские выборы и стоят в очереди на избирательный участок в Ереване
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Явка на избирательных участках в Армении была активной, на многих из них наблюдались очереди, заявил член делегации Госдумы по наблюдению за выборами в Армении, депутат Артем Туров.
  • Он отметил, что выявлена проблема с недоступностью голосования для граждан старшего поколения из-за расположения участков на верхних этажах.
  • На избирательных участках были зафиксированы нарушения, такие как неправильное опломбирование урн для голосования и проблемы с охватом камер видеонаблюдения.
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Явка на избирательных участках в Армении была активной, на многих из них наблюдались очереди, заявил РИА Новости член делегации Госдумы по наблюдению за выборами в Армении, депутат Артем Туров.
Как рассказал парламентарий, на территории Армении работал 121 человек от миссии СНГ: они вели наблюдение в Ереване и еще 9 областях республики. Он добавил, что мониторинговая группа под его руководством посетила в Ереване 14 избирательных участков.
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"Можно сказать в целом, что явка достаточно активная. На многих участках наблюдались очереди для голосования. В самом Ереване практически весь день на участках была большая активность у избирателей", - сказал Туров.
Он отметил, что был выявлен ряд проблем, с которыми обращались либо сами граждане, участвовавшие в голосовании, либо представители партий.
"Одна из проблем, которая поднималась на многих участках не только у нашей группы, но и у других наших коллег по миссии СНГ, - это недоступность для ряда граждан возможности проголосовать. Это касается граждан старшего поколения, пенсионеров, в связи с тем, что достаточно большое количество участков находилось на верхних этажах тех зданий, где они располагались. Это, конечно, создавало определенные неудобства, что мы отметили в наших протоколах", - сказал депутат.
По его словам, сами национальные наблюдатели "не всегда занимались вопросами мониторинга". Он уточнил, что зачастую они общались с избирателями, а также включались в процессы, которые относятся к компетенции членов участковых избирательных комиссий (УИК).
"Следующий момент: на УИКах были установлены камеры видеонаблюдения. Зачастую не всегда камеры охватывали, например, сейфы, где хранились документы, либо очень неудобно по отношению к камере стояли непосредственно сами урны для голосования", - сказал парламентарий.
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Туров подчеркнул, что иногда национальные наблюдатели могли перекрывать видеокамеры, направленные на урны для голосования. Кроме того, поступали жалобы на неправильно опломбированные урны для голосования. Он отметил, что все нарушения были зафиксированы в протоколах.
"Миссия СНГ сейчас готовится к своему заседанию. Наши коллеги передают информацию из всех точек, где они проводили свой мониторинг, передают протоколы, которые заполняются в обязательном порядке на каждом избирательном участке по итогам их посещения. Сегодня будет подготовлено итоговое заявление, которое будет озвучено завтра на пресс-конференции уже непосредственно в миссии СНГ", - заключил он.
Участки для голосования на выборах в парламент Армении закрылись в 20.00 по местному времени (19.00 мск).
В Армении 7 июня прошли выборы в парламент, в них участвовали 18 партий и блоков. По данным западных социологов, партию "Гражданский договор" премьера Армении Никола Пашиняна готовы поддержать менее 37% избирателей. При этом оппозиционные партии в сумме могут набрать порядка 49%: "Сильная Армения" - 26%, блок "Армения" - 12%, "Процветающая Армения" - 6%, "Крылья единства" - 5%. Остальные партии, согласно прогнозам, не преодолеют четырехпроцентный барьер.
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