Посол ЕС в Армении прибыл в ЦИК на оглашение итоговой явки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Посол Евросоюза в Армении Василис Марагос присутствует в ЦИК республики на оглашении итоговой явки и ждет первых результатов.
- Он пришел увидеть, что происходит, и пообщаться с главой ЦИК, ответил помощник посла.
ЕРЕВАН, 7 июн - РИА Новости. Посол Евросоюза в Армении Василис Марагос присутствует в ЦИК республики на оглашении итоговой явки и ждёт первых результатов, сообщило агентство Sputnik Армения.
Журналист спросил помощника посла, что они делают в ЦИК.
"Он пришел увидеть, что происходит, и пообщаться с главой ЦИК", - ответил помощник посла.
Ранее глава Центризбиркома республики Ваагн Овакимян сообщила журналистам, что итоговая явка на парламентских выборах в Армении 7 июня составила 58,97%.
В выборах участвуют 18 партий и блоков. По данным западных социологов, партию "Гражданский договор" премьер-министра Армении Никола Пашиняна готовы поддержать менее 37% избирателей. При этом оппозиционные партии в сумме могут набрать порядка 49%: "Сильная Армения" - 26%, блок "Армения" - 12%, "Процветающая Армения" - 6%, "Крылья единства" - 5%. Остальные партии, согласно прогнозам, не преодолеют 4-процентный барьер.
Между тем во время предвыборной кампании власти республики чинили препятствия своим конкурентам, против ряда оппозиционных политиков были открыты уголовные дела.
Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что выборы, на которых Пашинян пытается снять всех конкурентов, нельзя считать легитимными. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что в Ереване вместо предвыборной борьбы по законам и правилам идёт борьба с демократическими процедурами. По мнению опрошенных РИА Новости экспертов, предвыборные репрессии вызваны тем, что выиграть честно Пашинян не может.
В апреле президент России Владимир Путин заявил, что Москве хотелось бы, чтобы пророссийски настроенные политические силы смогли принять участие в выборах в Армении, но решение за Ереваном.