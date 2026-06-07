"Такого еще не было". Что творится в Армении прямо сейчас

ЕРЕВАН, 7 июн — РИА Новости, Михаил Катков. Плакаты с агитацией — редкость, зато споры о политике — на каждом шагу. Парламентские выборы еще до закрытия участков вошли в историю как одни из самых скандальных. Общество разделилось на два лагеря: сторонников и противников действующего премьер-министра Никола Пашиняна. О том, как проходит голосование, — в репортаже РИА Новости.

Пусть голосуют

С самого утра возле участка № 3/27 шумно и многолюдно, даже припарковаться толком негде. Но в само здание проникают лишь единицы — сюда пришли не голосовать, а посмотреть.

Под одобрительные возгласы в сопровождении силовиков подъезжает лидер "Сильной Армении" — миллиардер Самвел Карапетян . Люди, выстроившиеся на обочине, начинают аплодировать. Картинку рушат журналисты, обступая политика: все-таки главный соперник Пашиняна на выборах.

И вдруг — ошарашивающее заявление: "Проголосую за "Гражданский договор" (это партия премьер-министра).

"Должен же у них быть хотя бы один голос", — поясняет он, и все расплываются в улыбках.

Хотя у него немало поводов для беспокойства. Многих активистов "Сильной Армении" в последние дни арестовали. Только вчера — более ста человек. "Ничего страшного", — подбадривает Карапетян собравшихся.

Эта фраза звучала и на другом избирательном участке, куда прибыл экс-президент Роберт Кочарян . Его блок "Армения" в тройке фаворитов после партий Пашиняна и Карапетяна. И он тоже своеобразно "агитировал" за "Гражданский договор".

"По всей стране были задержаны сотни оппозиционеров. Если согласны с таким положением дел, то голосуйте за эту силу ("Гражданский договор"), породившую атмосферу страха. Они пробираются всюду — в постель, на кухню. Это просто безобразие!" — негодовал он.

Посторонним вход воспрещен

То, что в Армении не все ладно, ощущаешь сразу после прилета в столичный аэропорт Звартноц. Если пограничник смотрит на только что приземлившегося гостя с улыбкой, то уже после КПП атмосфера явно не доброжелательная. Сотрудники военной полиции придираются ко всем подряд: требуют показать документы, задают много вопросов.

За пару дней до выборов власти заявили, что "Сильная Армения" якобы подготовила 100-тысячный десант избирателей: дескать, таким образом Карапетян, будучи "агентом ФСБ ", пытается свергнуть Пашиняна. В связи с этим правительство приняло решение отправить прибывающих из России соотечественников на 25-дневные военные учения. А провластные медиа стали разгонять слух, что гостям с двумя паспортами запретят покидать страну и призовут на полтора года в армию.

"Это закономерное требование, поскольку, когда у граждан есть права, есть и обязанности", — объяснял министр обороны Сурен Папикян. По соцсетям даже пошла информация (которую власти не подтвердили и не опровергли), что повестки вручали даже летевшим транзитом.

Но ни в аэропорту, ни на улицах Еревана нет никаких организованных групп. Нет ажиотажа и возле крупнейших избирательных участков — если скапливается очередь, то лишь из нескольких человек, да и то ненадолго.

И по городу практически нет предвыборной агитации. Местами встречаются обрывки партийных плакатов, которые не блещут креативом: типичный портрет кандидата с тривиальной подписью: "Голосуй за…".

Складывается ощущение, что вся политическая борьба переместилась в интернет. Почти на каждом сайте с армянским доменом обязательно предложат полюбоваться на какого-нибудь кандидата или логотип его партии. Реклама встроена в фильмы и спортивные трансляции. Вот здесь явно постарались, ведь законодательство в сфере интернет-агитации развито слабо.

Например, есть ролики с Карапетяном, подписанные так: "Он призывает отправить в Донбасс 100 тысяч армян воевать с Украиной" (разумеется, это неправда). Или кадры с Пашиняном, которые сопровождает закадровый голос: "Он хочет привезти в Армению 300 тысяч граждан Азербайджана".

Роковая встреча

Такие сомнительные приемы принесли плоды: даже те, кто не собирается идти на участок, постоянно ругаются из-за политики. "Да этот Пашинян, <…> да стоит мне его только встретить!" — житель Еревана Гагик Мелкумян срывается на нецензурную брань.

"Они думают, что Никол приведет их в Европу ! <…> Какая Европа — они себя в зеркало видели?" — не унимается он.

Ненависть к премьеру Гагик объясняет просто: ему, беженцу из Карабаха, власти обещали жилье. Но выплаченной семье суммы не хватает даже на скромную квартиру на окраине Еревана.

"В селе жить уже здоровье не позволяет, мне за пятьдесят. К тому же поди попробуй найти там работу. В городе хоть можно потаксовать", — жалуется он.

Но у него есть друзья, готовые проголосовать за Пашиняна. Одного из них он "даже считал своим братом", но теперь разругались. Двое других старых знакомых перестали обсуждать при нем политику, лишь бы не портить отношения. "Они думают, что Пашинян все правильно делает. Но как это может быть правильно, если я всего лишился?" — разводит руками Мелкумян.

Предатель на предателе

Страна расколота, общество в состоянии холодной войны, констатирует армянский политолог Грант Микаелян.

"Сторонники и противники Пашиняна ненавидят друг друга настолько, что не будут помогать друг другу в беде. По большей части разделение произошло из-за карабахской войны 2020-го, но противоречия на самом деле были и раньше. Со временем они только усиливаются", — поясняет он.

На этом и пытаются сыграть политики, но люди опасаются втягиваться в борьбу. Так, "Гражданскому договору" удалось собрать на итоговый митинг больше 30 тысяч человек. Многие прицепили на грудь значок с изображением карты Армении. Но как только мероприятие закончилось, атрибутику спешно спрятали — столь наглядно выражать политические взгляды рискованно.

Поэтому партии и блоки всю кампанию боролись за голоса тех, кто мог остаться дома, — а это больше половины граждан страны (в прошлый раз на участки пришли около 49 процентов избирателей).