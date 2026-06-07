Блок Кочаряна заявил о применении армянскими властями выборной карусели

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"Очевидно, что на участках (власти. — Прим. ред.), используя весь административный ресурс, пытаются осуществлять манипуляции. <...> У нас есть случаи, когда пытаются направлять граждан, запугивать их, пытаясь повлиять на свободное волеизъявление людей. Есть явные случаи "карусели", вы уже видели это в соцсетях, когда гражданин заходит на участок, по сути, с конвертом с вложенным бюллетенем №16 (правящей партии "Гражданский договор"), и в кабинках для голосования мы зафиксировали конверты", — сказал он.