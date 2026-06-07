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Эксперт оценил возможность объединения оппозиции в Армении - РИА Новости, 07.06.2026
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17:06 07.06.2026
Эксперт оценил возможность объединения оппозиции в Армении

Мамрадзе: оппозиция в Армении наберет много голосов, но не факт, что объединится

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкИзбиратели получают бюллетени на избирательном участке в Ереване на парламентских выборах
Избиратели получают бюллетени на избирательном участке в Ереване на парламентских выборах - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Избиратели получают бюллетени на избирательном участке в Ереване на парламентских выборах
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Профессор Кавказского международного университета Петр Мамрадзе заявил, что, несмотря на высокие рейтинги армянской оппозиции, ее объединение остается под вопросом, а значит, премьер-министр Армении Никол Пашинян может сохранить власть.
  • Оппозиционные партии в сумме могут набрать порядка 49% голосов: "Сильная Армения" — 26%, блок "Армения" — 12%, "Процветающая Армения" — 6%, "Крылья единства" — 5%.
ТБИЛИСИ, 7 июн - РИА Новости. Несмотря на высокие рейтинги армянской оппозиции, ее объединение останется под вопросом, а значит, премьер-министр Армении Никол Пашинян может сохранить власть, заявил РИА Новости профессор Кавказского международного университета Петр Мамрадзе.
"Некоторые социологические опросы подтверждают, что оппозиция суммарно может победить партию Пашиняна, но факт остается фактом: Пашинян сохраняет достаточно широкую поддержку. Насколько оппозиция сможет объединиться и добиться успеха уже после выборов — вопрос открытый", - заявил Мамрадзе.
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В результате оппозиционные партии могут набрать много, но рискуют не суметь объединить свои ресурсы и найти общий язык. Партия Пашиняна "Гражданский договор", в свою очередь, имеет высокие шансы удержать власть, считает эксперт.
"Несмотря на все это (на популярность оппозиции - ред.), Пашинян по-прежнему имеет шансы на победу", - считает эксперт.
В Армении 7 июня проходят выборы в парламент, в них участвуют 18 партий и блоков. По данным западных социологов, партию "Гражданский договор" премьер-министра Армении Никола Пашиняна готовы поддержать менее 37% избирателей. При этом оппозиционные партии в сумме могут набрать порядка 49%: "Сильная Армения" - 26%, блок "Армения" - 12%, "Процветающая Армения" - 6%, "Крылья единства" - 5%. Остальные партии, согласно прогнозам, не преодолеют 4-процентный барьер.
Между тем во время предвыборной кампании власти республики чинили препятствия своим конкурентам, против ряда оппозиционных политиков были открыты уголовные дела.
Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что выборы, на которых Пашинян пытается снять всех конкурентов, нельзя считать легитимными. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что в Ереване вместо предвыборной борьбы по законам и правилам идёт борьба с демократическими процедурами. По мнению опрошенных РИА Новости экспертов, предвыборные репрессии вызваны тем, что выиграть честно Пашинян не может.
В апреле президент России Владимир Путин заявил, что Москве хотелось бы, чтобы пророссийски настроенные политические силы смогли принять участие в выборах в Армении, но решение за Ереваном.
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В миреАрменияРоссияЕреванНикол ПашинянДмитрий МедведевМария ЗахароваПроцветающая АрменияПарламентские выборы в Армении
 
 
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