В Гюмри задержали трех сторонников блока "Сильная Армения"

ЕРЕВАН, 7 июн - РИА Новости. Трое сторонников предвыборного блока "Сильная Армения" задержаны в Гюмри, сообщил журналистам советник главы МВД республики Артур Худинян.
"Поступила информация о раздаче предвыборной взятки. Задержаны три человека", - заявил Худинян.
Ранее пресс-секретарь политической силы Марианна Каграманян заявила РИА Новости, что люди в масках пытаются проникнуть в офис возглавляемого предпринимателем Самвелом Карапетяном оппозиционного блока "Сильная Армения" и туда не пускают адвокатов.
В Армении 7 июня проходят выборы в парламент, в них участвуют 18 партий и блоков. По данным западных социологов, партию "Гражданский договор" премьер-министра Армении Никола Пашиняна готовы поддержать менее 37% избирателей. При этом оппозиционные партии в сумме могут набрать порядка 49%: "Сильная Армения" - 26%, блок "Армения" - 12%, "Процветающая Армения" - 6%, "Крылья единства" - 5%. Остальные партии, согласно прогнозам, не преодолеют 4-процентный барьер.
Между тем во время предвыборной кампании власти республики чинили препятствия своим конкурентам, против ряда оппозиционных политиков были заведены уголовные дела.
Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев ранее заявил, что выборы, на которых Пашинян пытается снять всех конкурентов, нельзя считать легитимными. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что в Ереване вместо предвыборной борьбы по законам и правилам идет борьба с демократическими процедурами. По мнению опрошенных РИА Новости экспертов, предвыборные репрессии вызваны тем, что выиграть честно Пашинян не может.
В апреле президент России Владимир Путин заявил, что Москве хотелось бы, чтобы пророссийски настроенные политические силы смогли принять участие в выборах в Армении, но решение за Ереваном.