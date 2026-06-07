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В Гюмри задержали трех сторонников блока "Сильная Армения" - РИА Новости, 07.06.2026
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14:40 07.06.2026
В Гюмри задержали трех сторонников блока "Сильная Армения"

Худинян: три сторонника предвыборного блока "Сильная Армения" задержаны в Гюмри

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСотрудники МВД Армении
Сотрудники МВД Армении - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Сотрудники МВД Армении. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 7 июн - РИА Новости. Трое сторонников предвыборного блока "Сильная Армения" задержаны в Гюмри, сообщил журналистам советник главы МВД республики Артур Худинян.
"Поступила информация о раздаче предвыборной взятки. Задержаны три человека", - заявил Худинян.
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Ранее пресс-секретарь политической силы Марианна Каграманян заявила РИА Новости, что люди в масках пытаются проникнуть в офис возглавляемого предпринимателем Самвелом Карапетяном оппозиционного блока "Сильная Армения" и туда не пускают адвокатов.
В Армении 7 июня проходят выборы в парламент, в них участвуют 18 партий и блоков. По данным западных социологов, партию "Гражданский договор" премьер-министра Армении Никола Пашиняна готовы поддержать менее 37% избирателей. При этом оппозиционные партии в сумме могут набрать порядка 49%: "Сильная Армения" - 26%, блок "Армения" - 12%, "Процветающая Армения" - 6%, "Крылья единства" - 5%. Остальные партии, согласно прогнозам, не преодолеют 4-процентный барьер.
Между тем во время предвыборной кампании власти республики чинили препятствия своим конкурентам, против ряда оппозиционных политиков были заведены уголовные дела.
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Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев ранее заявил, что выборы, на которых Пашинян пытается снять всех конкурентов, нельзя считать легитимными. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что в Ереване вместо предвыборной борьбы по законам и правилам идет борьба с демократическими процедурами. По мнению опрошенных РИА Новости экспертов, предвыборные репрессии вызваны тем, что выиграть честно Пашинян не может.
В апреле президент России Владимир Путин заявил, что Москве хотелось бы, чтобы пророссийски настроенные политические силы смогли принять участие в выборах в Армении, но решение за Ереваном.
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В миреАрменияРоссияГюмриНикол ПашинянСамвел КарапетянДмитрий МедведевПроцветающая АрменияПарламентские выборы в Армении в 2026 году
 
 
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