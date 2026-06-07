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Блок Кочаряна сообщил о случаях выноса бюллетеней из избирательных участков - РИА Новости, 07.06.2026
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14:31 07.06.2026
Блок Кочаряна сообщил о случаях выноса бюллетеней из избирательных участков

Блок Кочаряна сообщил о случаях выноса бюллетеней из участков в день выборов

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкИзбиратели получают бюллетени на избирательном участке в Ереване на парламентских выборах
Избиратели получают бюллетени на избирательном участке в Ереване на парламентских выборах - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Избиратели получают бюллетени на избирательном участке в Ереване на парламентских выборах
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ЕРЕВАН, 7 июн - РИА Новости. Блок "Армения", возглавляемый бывшим президентом страны Робертом Кочаряном, сообщил о случаях вноса и выноса бюллетеней из избирательных участков в день парламентских выборов.
"В день голосования были зафиксированы случаи вноса и выноса избирательных бюллетеней из участков. Все указанные случаи находятся под постоянным контролем наших доверенных лиц и юридических групп. Полученная информация проверяется, документируется и в установленном порядке передается компетентным органам", - говорится в заявлении альянса.
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В альянсе напомнили, что любое незаконное вмешательство в избирательный процесс, включая незаконный оборот избирательных бюллетеней, может повлечь установленную законом ответственность.
Блок призвал всех граждан, членов избирательных комиссий, доверенных лиц и наблюдателей продолжать сообщать о подобных случаях, чтобы обеспечить законность и прозрачность избирательного процесса.
"Блок "Армения" контролирует ситуацию, призывает всех граждан свободно и беспрепятственно реализовывать свое избирательное право, а все виновные лица должны понести предусмотренную законом ответственность", - подчеркивается в заявлении.
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В Армении 7 июня проходят выборы в парламент, в них участвуют 18 партий и блоков. По данным западных социологов, партию "Гражданский договор" премьер-министра Армении Никола Пашиняна готовы поддержать менее 37% избирателей. При этом оппозиционные партии в сумме могут набрать порядка 49%: "Сильная Армения" - 26%, блок "Армения" - 12%, "Процветающая Армения" - 6%, "Крылья единства" - 5%. Остальные партии, согласно прогнозам, не преодолеют 4-процентный барьер.
Между тем во время предвыборной кампании власти республики чинили препятствия своим конкурентам, против ряда оппозиционных политиков были открыты уголовные дела.
Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что выборы, на которых Пашинян пытается снять всех конкурентов, нельзя считать легитимными. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что в Ереване вместо предвыборной борьбы по законам и правилам идет борьба с демократическими процедурами. По мнению опрошенных РИА Новости экспертов, предвыборные репрессии вызваны тем, что выиграть честно Пашинян не может.
В апреле президент России Владимир Путин заявил, что Москве хотелось бы, чтобы пророссийски настроенные политические силы смогли принять участие в выборах в Армении, но решение за Ереваном.
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В миреАрменияЕреванРоссияРоберт КочарянНикол ПашинянДмитрий МедведевПроцветающая АрменияПарламентские выборы в Армении в 2026 году
 
 
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