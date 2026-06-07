Явка на выборах в Армении на 13:00 мск составила 33,84 процента

"По состоянию на 14:00 (13:00 мск. — Прим. ред.) из 2 503 976 избирателей проголосовали 847 226 граждан, или 33,84 процента", — сказала она.

Если ни одна из партий не получит 50 процентов голосов избирателей и не сможет сформировать правящую коалицию, через 28 дней состоится второй тур. В нем примут участие только две политические силы, набравшие наибольшее количество голосов в первом туре. Победитель автоматически получит 54 процента депутатских мандатов — так называемое стабильное парламентское большинство — и сможет самостоятельно сформировать состав кабинета министров.