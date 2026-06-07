Избиратели получают бюллетени на избирательном участке в Ереване на парламентских выборах

Избиратели получают бюллетени на избирательном участке в Ереване на парламентских выборах

МВД Армении сообщило о ложных звонках о минировании избирательных участков

Краткий пересказ от РИА ИИ Жителям Армении поступают ложные звонки и сообщения о минировании избирательных участков с иностранных номеров и электронных адресов.

МВД Армении заявило, что подобные действия могут быть попытками гибридного воздействия и информационно-психологического давления на избирательный процесс.

ЕРЕВАН, 7 июн - РИА Новости. Министерство внутренних дел Армении предупредило граждан о ложных звонках из-за рубежа о "минировании" избирательных участков в день проведения парламентских выборов.

"С иностранных телефонных номеров и адресов электронных почт гражданам Республики Армения поступают звонки и сообщения, в которых распространяется ложная информация, что на некоторых избирательных участках заложены бомбы. В результате мер, предпринятых правоохранительными органами, выяснилось, что эти сообщения не соответствуют действительности", - говорится в заявлении пресс-службы МВД.

В ведомстве считают, что подобные действия могут быть расценены как попытки гибридного воздействия и информационно-психологического давления, направленные на нарушение нормального избирательного процесса, распространение в обществе чувства тревоги и недоверия, а также на перегрузку работы госструктур.

"Полиция и правоохранительная система полностью контролируют ситуацию. Призываем граждан не поддаваться дезинформации, не распространять непроверенные сведения и при получении подобных сообщений незамедлительно информировать правоохранительные орган", - говорится в сообщении.

Армении в воскресенье проходят выборы в парламент, в них участвуют 18 партий и блоков. По данным западных социологов, партию "Гражданский договор" премьер-министра Армении Никола Пашиняна готовы поддержать менее 37% избирателей. При этом оппозиционные партии в сумме могут набрать порядка 49%: "Сильная Армения" - 26%, блок "Армения" - 12%, " Процветающая Армения " - 6%, "Крылья единства" - 5%. Остальные партии, согласно прогнозам, не преодолеют 4-процентный барьер.

Между тем во время предвыборной кампании власти республики чинили препятствия своим конкурентам, против ряда оппозиционных политиков были заведены уголовные дела.

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев ранее заявил, что выборы, на которых Пашинян пытается снять всех конкурентов, нельзя считать легитимными. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что в Ереване вместо предвыборной борьбы по законам и правилам идет борьба с демократическими процедурами. По мнению опрошенных РИА Новости экспертов, предвыборные репрессии вызваны тем, что выиграть честно Пашинян не может.