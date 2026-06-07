В Гюмри неизвестные пытаются проникнуть в офис "Сильной Армении"

Краткий пересказ от РИА ИИ Люди в масках пытаются проникнуть в офис оппозиционного блока "Сильная Армения" в Гюмри.

В стране 7 июня проходят выборы в парламент, в которых участвуют 18 партий и блоков.

По данным западных социологов, оппозиционные партии в сумме могут набрать порядка 49% голосов.

ЕРЕВАН, 7 июн - РИА Новости. Люди в масках пытаются проникнуть в офис возглавляемого предпринимателем Самвелом Карапетяном оппозиционного блока "Сильная Армения" в Гюмри, сообщила РИА Новости пресс-секретарь политсилы Марианна Каграманян.

"Ситуацию в Гюмри уточняем. Там люди в масках проникают в офис ("Сильной Армении" - ред.). Адвокатов туда не пускают", - заявили в пресс-службе.

В Армении 7 июня проходят выборы в парламент, в них участвуют 18 партий и блоков. По данным западных социологов, партию "Гражданский договор" премьер-министра Армении Никола Пашиняна готовы поддержать менее 37% избирателей. При этом оппозиционные партии в сумме могут набрать порядка 49%: "Сильная Армения" - 26%, блок "Армения" - 12%, "Процветающая Армения" - 6%, "Крылья единства" - 5%. Остальные партии, согласно прогнозам, не преодолеют 4-процентный барьер.

Между тем во время предвыборной кампании власти республики чинили препятствия своим конкурентам, против ряда оппозиционных политиков были заведены уголовные дела.

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев ранее заявил, что выборы, на которых Пашинян пытается снять всех конкурентов, нельзя считать легитимными. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что в Ереване вместо предвыборной борьбы по законам и правилам идет борьба с демократическими процедурами. По мнению опрошенных РИА Новости экспертов, предвыборные репрессии вызваны тем, что выиграть честно Пашинян не может.