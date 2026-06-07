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Лидер "Процветающей Армении" заявил о задержании 50 сторонников партии - РИА Новости, 07.06.2026
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13:10 07.06.2026 (обновлено: 13:13 07.06.2026)
Лидер "Процветающей Армении" заявил о задержании 50 сторонников партии

Царукян: в Армении с утра задержали 50 сторонников "Процветающей Армении"

© Sputnik / Асатур ЕсаянцАвтомобили полиции и скорой помощи в Армении
Автомобили полиции и скорой помощи в Армении - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© Sputnik / Асатур Есаянц
Автомобили полиции и скорой помощи в Армении. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Гагик Царукян, лидер партии "Процветающая Армения", заявил о задержании 50 сторонников движения.
  • В Армении 7 июня проходят выборы в парламент, в которых участвуют 18 партий и блоков.
ЕРЕВАН, 7 июн – РИА Новости. Лидер партии "Процветающая Армения", участвующей в парламентских выборах республики, предприниматель Гагик Царукян заявил, что с утра были задержаны 50 сторонников движения, сообщает Sputnik Армения.
"Гагик Царукян заявил, что с утра было задержано 50 сторонников "Процветающей Армении", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
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Политик отметил, что людей задержали без причины.
"Людей ни за что увели, но это не решение вопроса — народ от такого устал", — заявил Царукян журналистам.
В Армении 7 июня проходят выборы в парламент, в них участвуют 18 партий и блоков. По данным западных социологов, партию "Гражданский договор" премьер-министра Армении Никола Пашиняна готовы поддержать менее 37% избирателей. При этом оппозиционные партии в сумме могут набрать порядка 49%: "Сильная Армения" - 26%, блок "Армения" - 12%, "Процветающая Армения" - 6%, "Крылья единства" - 5%. Остальные партии, согласно прогнозам, не преодолеют 4-процентный барьер.
Между тем во время предвыборной кампании власти республики чинили препятствия своим конкурентам, против ряда оппозиционных политиков были открыты уголовные дела.
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Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что выборы, на которых Пашинян пытается снять всех конкурентов, нельзя считать легитимными. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что в Ереване вместо предвыборной борьбы по законам и правилам идет борьба с демократическими процедурами. По мнению опрошенных РИА Новости экспертов, предвыборные репрессии вызваны тем, что выиграть честно Пашинян не может.
В апреле президент России Владимир Путин заявил, что Москве хотелось бы, чтобы пророссийски настроенные политические силы смогли принять участие в выборах в Армении, но решение за Ереваном.
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В миреАрменияРоссияЕреванГагик ЦарукянНикол ПашинянДмитрий МедведевПроцветающая АрменияПарламентские выборы в Армении в 2026 году
 
 
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