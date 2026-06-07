Лидер "Процветающей Армении" заявил о задержании 50 сторонников партии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Гагик Царукян, лидер партии "Процветающая Армения", заявил о задержании 50 сторонников движения.
- В Армении 7 июня проходят выборы в парламент, в которых участвуют 18 партий и блоков.
ЕРЕВАН, 7 июн – РИА Новости. Лидер партии "Процветающая Армения", участвующей в парламентских выборах республики, предприниматель Гагик Царукян заявил, что с утра были задержаны 50 сторонников движения, сообщает Sputnik Армения.
"Гагик Царукян заявил, что с утра было задержано 50 сторонников "Процветающей Армении", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Политик отметил, что людей задержали без причины.
"Людей ни за что увели, но это не решение вопроса — народ от такого устал", — заявил Царукян журналистам.
В Армении 7 июня проходят выборы в парламент, в них участвуют 18 партий и блоков. По данным западных социологов, партию "Гражданский договор" премьер-министра Армении Никола Пашиняна готовы поддержать менее 37% избирателей. При этом оппозиционные партии в сумме могут набрать порядка 49%: "Сильная Армения" - 26%, блок "Армения" - 12%, "Процветающая Армения" - 6%, "Крылья единства" - 5%. Остальные партии, согласно прогнозам, не преодолеют 4-процентный барьер.
Между тем во время предвыборной кампании власти республики чинили препятствия своим конкурентам, против ряда оппозиционных политиков были открыты уголовные дела.
Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что выборы, на которых Пашинян пытается снять всех конкурентов, нельзя считать легитимными. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что в Ереване вместо предвыборной борьбы по законам и правилам идет борьба с демократическими процедурами. По мнению опрошенных РИА Новости экспертов, предвыборные репрессии вызваны тем, что выиграть честно Пашинян не может.
В апреле президент России Владимир Путин заявил, что Москве хотелось бы, чтобы пророссийски настроенные политические силы смогли принять участие в выборах в Армении, но решение за Ереваном.