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Лидер партии "Сильная Армения" проголосовал на выборах на участке в Ереване - РИА Новости, 07.06.2026
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11:14 07.06.2026 (обновлено: 11:41 07.06.2026)
Лидер партии "Сильная Армения" проголосовал на выборах на участке в Ереване

Лидер "Сильной Армении" Самвел Карапетян проголосовал на участке в Ереване

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкПредприниматель, лидер партии "Сильная Армения" Самвел Карапетян голосует на избирательном участке в Ереване на парламентских выборах. 7 июня 2026
Предприниматель, лидер партии Сильная Армения Самвел Карапетян голосует на избирательном участке в Ереване на парламентских выборах. 7 июня 2026 - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Предприниматель, лидер партии "Сильная Армения" Самвел Карапетян голосует на избирательном участке в Ереване на парламентских выборах. 7 июня 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лидер партии "Сильная Армения" Самвел Карапетян приехал на голосование на избирательный участок в Ереване в сопровождении полиции.
  • Он заявил, что собирается вести сбалансированную внешнюю политику в случае победы его партии.
  • В Армении проходят выборы в парламент, в которых участвуют 18 партий и блоков, при этом оппозиционные партии в сумме могут набрать порядка 49%.
ЕРЕВАН, 7 июн - РИА Новости. Лидер партии "Сильная Армения" бизнесмен Самвел Карапетян приехал на избирательный участок №3/27 возле своего дома в Ереване в сопровождении полиции.
Его приветствовали аплодисментами сотни сторонников, собравшихся у здания.
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Как только политик вышел из автомобиля, его окружили журналисты. Он заявил им, что желает Евросоюзу богатства во всех отношениях, но при этом собирается вести сбалансированную внешнюю политику в случае победы его партии.
В Армении в воскресенье проходят выборы в парламент, в них участвуют 18 партий и блоков. По данным западных социологов, партию "Гражданский договор" премьер-министра Армении Никола Пашиняна готовы поддержать менее 37% избирателей. При этом оппозиционные партии в сумме могут набрать порядка 49%: "Сильная Армения" - 26%, блок "Армения" - 12%, "Процветающая Армения" - 6%, "Крылья единства" - 5%. Остальные партии, согласно прогнозам, не преодолеют 4-процентный барьер.
Между тем во время предвыборной кампании власти республики чинили препятствия своим конкурентам, против ряда оппозиционных политиков были открыты уголовные дела.
Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что выборы, на которых Пашинян пытается снять всех конкурентов, нельзя считать легитимными. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что в Ереване вместо предвыборной борьбы по законам и правилам идет борьба с демократическими процедурами. По мнению опрошенных РИА Новости экспертов, предвыборные репрессии вызваны тем, что выиграть честно Пашинян не может.
В апреле президент России Владимир Путин заявил, что Москве хотелось бы, чтобы пророссийски настроенные политические силы смогли принять участие в выборах в Армении, но решение за Ереваном.
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В миреЕреванАрменияРоссияСамвел КарапетянНикол ПашинянПроцветающая АрменияПарламентские выборы в Армении в 2026 году
 
 
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