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Глава МИД Армении надеется обсудить вопросы в отношениях с Россией - РИА Новости, 07.06.2026
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10:18 07.06.2026 (обновлено: 10:51 07.06.2026)
Глава МИД Армении надеется обсудить вопросы в отношениях с Россией

Мирзоян надеется обсудить отношения с Россией в конструктивной атмосфере

© РИА Новости | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Армении, член партии "Гражданский договор" Арарат Мирзоян после голосования на избирательном участке в Ереване на парламентских выборах. 7 июня 2026
Министр иностранных дел Армении, член партии Гражданский договор Арарат Мирзоян после голосования на избирательном участке в Ереване на парламентских выборах. 7 июня 2026 - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© РИА Новости
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Министр иностранных дел Армении, член партии "Гражданский договор" Арарат Мирзоян после голосования на избирательном участке в Ереване на парламентских выборах. 7 июня 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава МИД Армении Арарат Мирзоян считает, что армяно-российские отношения нуждаются в оздоровлении.
  • Он надеется обсудить существующие проблемы с российскими партнерами в спокойной и конструктивной атмосфере после выборов.
ЕРЕВАН, 7 июн - РИА Новости. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян надеется обсудить вопросы в отношениях с РФ в спокойной и конструктивной атмосфере, считая, что отношения нуждаются в оздоровлении.
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"Армяно-российские отношения нуждаются в определенном оздоровлении. Мы надеемся, что особенно после выборов (в парламент Армении - ред.) с российскими партнерами в здоровой, конструктивной атмосфере сможем эти отношения оздоровить, обсудить существующие проблемы, которые возникают в любых двусторонних отношениях, найти решения, выгодные как Армении, так и РФ", - заявил Мирзоян журналистам.
По его мнению, оснований для напряженных отношений между странами нет. При этом он добавил, что стороны должны взаимно уважать суверенитет и право принимать самостоятельное решение.
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