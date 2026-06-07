Глава МИД Армении надеется обсудить вопросы в отношениях с Россией

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"Армяно-российские отношения нуждаются в определенном оздоровлении. Мы надеемся, что особенно после выборов (в парламент Армении - ред.) с российскими партнерами в здоровой, конструктивной атмосфере сможем эти отношения оздоровить, обсудить существующие проблемы, которые возникают в любых двусторонних отношениях, найти решения, выгодные как Армении, так и РФ", - заявил Мирзоян журналистам.