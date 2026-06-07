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Политический противник Пашиняна призвал армян проголосовать на выборах - РИА Новости, 07.06.2026
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10:12 07.06.2026
Политический противник Пашиняна призвал армян проголосовать на выборах

Архиепископ Галстанян призвал граждан Армении проголосовать на выборах

© Sputnik / Aram NersesyanГлава Тавушской епархии ААЦ, архиепископ Баграт Галстанян
Глава Тавушской епархии ААЦ, архиепископ Баграт Галстанян - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© Sputnik / Aram Nersesyan
Глава Тавушской епархии ААЦ, архиепископ Баграт Галстанян . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Архиепископ Баграт Галстанян, находящийся под домашним арестом, призвал граждан Армении принять участие в выборах в парламент.
  • Баграт Галстанян и 17 его сторонников были арестованы в Армении в конце июня 2025 года по обвинению в попытке захвата власти.
ЕРЕВАН, 7 июн – РИА Новости. Политический противник премьера Никола Пашиняна архиепископ Баграт Галстанян, находящийся под домашним арестом, призвал всех граждан Армении взять на себя ответственность и проголосовать на проходящих в воскресенье выборах в парламент.
В конце июня 2025 года Галстанян и 17 его сторонников были арестованы в Армении в рамках уголовного дела о попытке захвата власти. Адвокат архиепископа Сергей Арутюнян сообщил, что его подзащитному предъявлены обвинения по статьям о терроризме, беспорядкам и узурпации власти. Он назвал эти обвинения смешными, а сам процесс - политическим преследованием. Суд Армении 4 июня изменил меру пресечения архиепископу на домашний арест, сообщало возглавляемое им движение "Священная борьба".
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"Кто не идет на выборы, тот не имеет права говорить что-либо, тот дает другим решать, как ему жить. Мы сегодня оказались перед водоразделом. Я призываю всех идти на голосование и взять на себя ответственность", - приводит слова архиепископа Sputnik Армения.
В ходе общения с журналистами в своей ереванской квартире он сообщил, что вскоре уедет в Иджеван для голосования по месту прописки.
В парламентских выборах в Армении участвуют 18 политических сил - 16 партий и два партийных блока. С утра в республике открылись чуть более 2 тысяч избирательных участков. Проходной барьер для партий составляет 4%, для блоков, в которые входят до трех партий — 8%, для блоков, состоящих из четырех и более партий — 10%. Минимального порога явки нет.
Всего в парламент планируют избрать как минимум 101 депутата. Общее число избирателей составляет 2 485 851 человек. Голосование организовано только на территории Армении, зарубежных участков, согласно армянскому законодательству, нет.
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