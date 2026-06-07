Политический противник Пашиняна призвал армян проголосовать на выборах

Краткий пересказ от РИА ИИ Архиепископ Баграт Галстанян, находящийся под домашним арестом, призвал граждан Армении принять участие в выборах в парламент.

Баграт Галстанян и 17 его сторонников были арестованы в Армении в конце июня 2025 года по обвинению в попытке захвата власти.

ЕРЕВАН, 7 июн – РИА Новости. Политический противник премьера Никола Пашиняна архиепископ Баграт Галстанян, находящийся под домашним арестом, призвал всех граждан Армении взять на себя ответственность и проголосовать на проходящих в воскресенье выборах в парламент.

В конце июня 2025 года Галстанян и 17 его сторонников были арестованы в Армении в рамках уголовного дела о попытке захвата власти. Адвокат архиепископа Сергей Арутюнян сообщил, что его подзащитному предъявлены обвинения по статьям о терроризме, беспорядкам и узурпации власти. Он назвал эти обвинения смешными, а сам процесс - политическим преследованием. Суд Армении 4 июня изменил меру пресечения архиепископу на домашний арест, сообщало возглавляемое им движение "Священная борьба".

"Кто не идет на выборы, тот не имеет права говорить что-либо, тот дает другим решать, как ему жить. Мы сегодня оказались перед водоразделом. Я призываю всех идти на голосование и взять на себя ответственность", - приводит слова архиепископа Sputnik Армения

В ходе общения с журналистами в своей ереванской квартире он сообщил, что вскоре уедет в Иджеван для голосования по месту прописки.

В парламентских выборах в Армении участвуют 18 политических сил - 16 партий и два партийных блока. С утра в республике открылись чуть более 2 тысяч избирательных участков. Проходной барьер для партий составляет 4%, для блоков, в которые входят до трех партий — 8%, для блоков, состоящих из четырех и более партий — 10%. Минимального порога явки нет.