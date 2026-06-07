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Армения пока не готова к статусу страны—члена ЕС, заявил Пашинян - РИА Новости, 07.06.2026
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09:50 07.06.2026 (обновлено: 10:07 07.06.2026)
Армения пока не готова к статусу страны—члена ЕС, заявил Пашинян

Пашинян: Армения объективно пока не готова к статусу страны—члена ЕС

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна пока объективно не готова к статусу страны-члена ЕС.
  • По его словам, референдум о вступлении в ЕС или продолжении участия в ЕАЭС состоится тогда, когда будет соответствующий предмет для него.
ЕРЕВАН, 7 июн - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения пока объективно не готова к статусу страны-члена ЕС.
После голосования на парламентских выборах Пашинян ответил на вопрос о возможном референдуме для определения продолжения участия Армении в ЕАЭС или начала процесса вступления в ЕС.
«
"Референдум состоится тогда, когда будет предмет референдума. А предметом референдума должно быть как минимум официальное обращение Армении для вступления в Европейский союз, либо наличие у Армении статуса страны-члена Европейского союза. Ни одного из этих двух условий на данный момент нет... Мы же объективно знаем, что не готовы к этому статусу, мы должны провести реформы. Мы спокойно продолжим путь реформ", - заявил Пашинян журналистам.
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