Армения пока не готова к статусу страны—члена ЕС, заявил Пашинян

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"Референдум состоится тогда, когда будет предмет референдума. А предметом референдума должно быть как минимум официальное обращение Армении для вступления в Европейский союз, либо наличие у Армении статуса страны-члена Европейского союза. Ни одного из этих двух условий на данный момент нет... Мы же объективно знаем, что не готовы к этому статусу, мы должны провести реформы. Мы спокойно продолжим путь реформ", - заявил Пашинян журналистам.