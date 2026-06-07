Армения пока не готова к статусу страны—члена ЕС, заявил Пашинян

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна пока объективно не готова к статусу страны-члена ЕС.
- По его словам, референдум о вступлении в ЕС или продолжении участия в ЕАЭС состоится тогда, когда будет соответствующий предмет для него.
ЕРЕВАН, 7 июн - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения пока объективно не готова к статусу страны-члена ЕС.
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"Референдум состоится тогда, когда будет предмет референдума. А предметом референдума должно быть как минимум официальное обращение Армении для вступления в Европейский союз, либо наличие у Армении статуса страны-члена Европейского союза. Ни одного из этих двух условий на данный момент нет... Мы же объективно знаем, что не готовы к этому статусу, мы должны провести реформы. Мы спокойно продолжим путь реформ", - заявил Пашинян журналистам.