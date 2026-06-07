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Выборы в Армении проходят в рамках законодательства, утверждает Пашинян - РИА Новости, 07.06.2026
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09:30 07.06.2026 (обновлено: 10:04 07.06.2026)
Выборы в Армении проходят в рамках законодательства, утверждает Пашинян

Пашинян: избирательные процессы в Армении проходят согласно законодательству

© AP Photo / Anthony PizzoferratoПремьер-министр Армении Никол Пашинян во время голосования на избирательном участке во время парламентских выборов в Ереване, Армения
Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время голосования на избирательном участке во время парламентских выборов в Ереване, Армения - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© AP Photo / Anthony Pizzoferrato
Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время голосования на избирательном участке во время парламентских выборов в Ереване, Армения
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что избирательные процессы в республике проходят в рамках законодательства.
  • В парламентских выборах в Армении участвуют 18 политических сил — 16 партий и два партийных блока.
ЕРЕВАН, 7 июн - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что избирательные процессы в республике проходят в рамках законодательства.
После голосования на выборах Пашиняна спросили о репрессиях в отношении политических противников.
«
"Все процессы проходят согласно избирательному законодательству республики. В Армении есть многие факты избирательной коррупции, и правоохранительные органы должны среагировать", - заявил Пашинян.
В парламентских выборах в Армении участвуют 18 политических сил - 16 партий и два партийных блока. С утра в республике открылись чуть более 2 тысяч избирательных участков. Проходной барьер для партий составляет 4%, для блоков, в которые входят до трех партий — 8%, для блоков, состоящих из четырех и более партий — 10%. Минимального порога явки нет.
Всего в парламент планируют избрать как минимум 101 депутата. Общее число избирателей составляет 2 485 851 человек. Голосование организовано только на территории Армении, зарубежных участков, согласно армянскому законодательству, нет.
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