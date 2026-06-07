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Миссия СНГ рассказала об обстановке на выборах в Армении - РИА Новости, 07.06.2026
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09:07 07.06.2026 (обновлено: 10:34 07.06.2026)
Миссия СНГ рассказала об обстановке на выборах в Армении

Миссия СНГ отметила спокойную обстановку на парламентских выборах в Армении

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкПредвыборный плакат действующего премьер-министра Армении, лидера партии "Гражданский договор" Никола Пашиняна
Предвыборный плакат действующего премьер-министра Армении, лидера партии Гражданский договор Никола Пашиняна - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Предвыборный плакат действующего премьер-министра Армении, лидера партии "Гражданский договор" Никола Пашиняна
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Жакип Асанов, координатор миссии СНГ на выборах в парламент Армении, отметил спокойную обстановку на избирательных участках в Ереване.
  • Миссия СНГ планирует посетить избирательные участки в Ереване и регионах, наблюдать за подсчетом голосов и по итогам работы принять заключение.
ЕРЕВАН, 7 июн – РИА Новости. Координатор миссии СНГ на выборах в парламент Армении Жакип Асанов отметил спокойную обстановку в ходе голосования на избирательных участках в Ереване.
Парламентские выборы проходят в Армении 7 июня, в них участвуют 18 партий и политических блоков.
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"Мы поговорили с наблюдателями и членами комиссии, есть ли у них вопросы относительно организации. В целом я хочу отметить, что здесь очень спокойная рабочая атмосфера, люди уже приходят, отдают свои голоса", - заявил Асанов журналистам на одном из избирательных участков в Ереване.
Он отметил, что выборы организованы на должном уровне и по процессу голосования никаких особых вопросов пока не возникло.
Асанов рассказал, что представители миссии СНГ планируют посетить избирательные участки не только в Ереване, но и регионах республики. Вечером миссия будет наблюдать за процессом подсчета голосов и по итогам работы примет заключение.
С утра в республике открылись чуть более 2 тысяч избирательных участков. Проходной барьер для партий составляет 4%, для блоков, в которые входят до трех партий — 8%, для блоков, состоящих из четырех и более партий — 10%. Минимального порога явки нет.
Всего в парламент планируют избрать как минимум 101 депутата. Общее число избирателей составляет 2 485 851 человек. Голосование организовано только на территории Армении, зарубежных участков, согласно армянскому законодательству, нет.
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По данным западных социологов, как ранее сообщалось, партию "Гражданский договор" премьер-министра Армении Никола Пашиняна на предстоящих парламентских выборах готовы поддержать менее 37% избирателей. При этом оппозиционные партии в сумме могут набрать порядка 49%: "Сильная Армения" - 26%, блок "Армения" - 12%, "Процветающая Армения" - 6%, "Крылья единства" - 5%. Остальные партии, согласно прогнозам, не преодолеют 4-процентный барьер.
В апреле президент России Владимир Путин заявил, что Москве хотелось бы, чтобы пророссийски настроенные политические силы смогли принять участие в выборах в Армении, но решение за Ереваном.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что Москва ожидает, что Армения "не на словах, а на деле" будет следовать демократическим процедурам при подготовке к выборам. Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявлял, что Пашинян пытается снять всех конкурентов на выборах, такие выборы нельзя считать легитимными.
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