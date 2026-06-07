В Ереване агитация за партию Пашиняна встречается чаще, чем за остальные

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Агитация за правящую партию "Гражданский договор" в день парламентских выборов в Армении встречается на улицах Еревана гораздо чаще, чем агитация за другие политические силы.
- Парламентские выборы проходят в Армении 7 июня, в них участвуют 18 партий и политических блоков.
ЕРЕВАН, 7 июн - РИА Новости. Агитация за правящую партию Никола Пашиняна "Гражданский договор" в день парламентских выборов встречается на улицах Еревана гораздо чаще, чем за другие политические силы, передает корреспондент РИА Новости.
Парламентские выборы проходят в Армении 7 июня, в них участвуют 18 партий и политических блоков.
Предвыборная агитация в Ереване
На некоторых билбордах плакаты Пашиняна соседствуют с лицом Человека-паука из голливудских фильмов - такой образ выбрала для себя партия "Против всех". Она зарегистрирована на выборах и присутствует в бюллетенях под номером два.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в Ереване вместо предвыборной борьбы по законам и правилам идет борьба с демократическими процедурами.