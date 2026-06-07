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В Ереване агитация за партию Пашиняна встречается чаще, чем за остальные - РИА Новости, 07.06.2026
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08:35 07.06.2026
В Ереване агитация за партию Пашиняна встречается чаще, чем за остальные

Агитация за партию Пашиняна встречается в Ереване чаще, чем за другие политсилы

© РИА НовостиАгитация в поддержку Пашиняна на одной из улиц Еревана
Агитация в поддержку Пашиняна на одной из улиц Еревана - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© РИА Новости
Агитация в поддержку Пашиняна на одной из улиц Еревана
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Агитация за правящую партию "Гражданский договор" в день парламентских выборов в Армении встречается на улицах Еревана гораздо чаще, чем агитация за другие политические силы.
  • Парламентские выборы проходят в Армении 7 июня, в них участвуют 18 партий и политических блоков.
ЕРЕВАН, 7 июн - РИА Новости. Агитация за правящую партию Никола Пашиняна "Гражданский договор" в день парламентских выборов встречается на улицах Еревана гораздо чаще, чем за другие политические силы, передает корреспондент РИА Новости.
Парламентские выборы проходят в Армении 7 июня, в них участвуют 18 партий и политических блоков.
© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкПредвыборная агитация в Ереване
Предвыборная агитация в Ереване - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
Предвыборная агитация в Ереване
В частности, в Ереване попадаются растяжки через улицу с улыбающимся Пашиняном, сложившим руки в "сердечко". Плакатами украшены остановки и стены. Кроме того, некоторые машины простых избирателей украшены наклейками с лицом Пашиняна.
На некоторых билбордах плакаты Пашиняна соседствуют с лицом Человека-паука из голливудских фильмов - такой образ выбрала для себя партия "Против всех". Она зарегистрирована на выборах и присутствует в бюллетенях под номером два.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в Ереване вместо предвыборной борьбы по законам и правилам идет борьба с демократическими процедурами.
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