В Ереване агитация за партию Пашиняна встречается чаще, чем за остальные

ЕРЕВАН, 7 июн - РИА Новости. Агитация за правящую партию Никола Пашиняна "Гражданский договор" в день парламентских выборов встречается на улицах Еревана гораздо чаще, чем за другие политические силы, передает корреспондент РИА Новости.

На некоторых билбордах плакаты Пашиняна соседствуют с лицом Человека-паука из голливудских фильмов - такой образ выбрала для себя партия "Против всех". Она зарегистрирована на выборах и присутствует в бюллетенях под номером два.