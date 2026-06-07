ЦИК Армении сообщил о задержании двух председателей участковых избиркомов

Краткий пересказ от РИА ИИ В Армении задержали двух председателей и одного секретарь участковых избирательных комиссий, причины задержания не уточняются.

На момент открытия участков 7 июня отсутствовали 50 членов 48 комиссий, среди них были два председателя и один секретарь.

В парламентских выборах в Армении участвуют 18 политических сил, голосование проходит на более чем 2 тысячах избирательных участков.

ЕРЕВАН, 7 июн - РИА Новости. Глава ЦИК Армении Ваагн Овакимян сообщил, что два председателя и один секретарь участковых избирательных комиссий были задержаны правоохранителями ночью, причины он не уточнил.

Овакимян сообщил журналистам, что на момент открытия избирательных участков в день выборов в Национальное собрание 7 июня отсутствовали 50 членов 48 комиссий из общего числа в 2 005 человек, среди отсутствующих были два председателя и один секретарь комиссии.

"Нам сообщили, что отсутствие двух председателей и секретаря обусловлено уголовно-правовым процессом. Нам сообщили, что они были задержаны ночью", - заявил Овакимян.

Глава ЦИК не уточнил причины задержания.

Он добавил, что избирательный кодекс позволяет продолжать работу комиссий при отсутствии одного из членов.

В парламентских выборах в Армении участвуют 18 политических сил - 16 партий и два партийных блока. С утра в республике открылись чуть более 2 тысяч избирательных участков, проходной барьер. Проходной барьер для партий составляет 4%, для блоков, в которые входят до трех партий — 8%, для блоков, состоящих из четырех и более партий — 10%. Минимального порога явки нет.