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ЦИК Армении сообщил о задержании двух председателей участковых избиркомов - РИА Новости, 07.06.2026
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08:32 07.06.2026 (обновлено: 08:46 07.06.2026)
ЦИК Армении сообщил о задержании двух председателей участковых избиркомов

ЦИК Армении задержал двух председателей и секретаря участковых избиркомов

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкВид на Ереван
Вид на Ереван - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Армении задержали двух председателей и одного секретарь участковых избирательных комиссий, причины задержания не уточняются.
  • На момент открытия участков 7 июня отсутствовали 50 членов 48 комиссий, среди них были два председателя и один секретарь.
  • В парламентских выборах в Армении участвуют 18 политических сил, голосование проходит на более чем 2 тысячах избирательных участков.
ЕРЕВАН, 7 июн - РИА Новости. Глава ЦИК Армении Ваагн Овакимян сообщил, что два председателя и один секретарь участковых избирательных комиссий были задержаны правоохранителями ночью, причины он не уточнил.
Овакимян сообщил журналистам, что на момент открытия избирательных участков в день выборов в Национальное собрание 7 июня отсутствовали 50 членов 48 комиссий из общего числа в 2 005 человек, среди отсутствующих были два председателя и один секретарь комиссии.
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"Нам сообщили, что отсутствие двух председателей и секретаря обусловлено уголовно-правовым процессом. Нам сообщили, что они были задержаны ночью", - заявил Овакимян.
Глава ЦИК не уточнил причины задержания.
Он добавил, что избирательный кодекс позволяет продолжать работу комиссий при отсутствии одного из членов.
В парламентских выборах в Армении участвуют 18 политических сил - 16 партий и два партийных блока. С утра в республике открылись чуть более 2 тысяч избирательных участков, проходной барьер. Проходной барьер для партий составляет 4%, для блоков, в которые входят до трех партий — 8%, для блоков, состоящих из четырех и более партий — 10%. Минимального порога явки нет.
Всего в парламент планируют избрать как минимум 101 депутата. Общее число избирателей составляет 2 485 851 человек. Голосование организовано только на территории Армении, зарубежных участков, согласно армянскому законодательству, нет.
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