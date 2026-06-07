Люди на одном из избирательных участков во время парламентских выборов в Армении. Архивное фото

Люди на одном из избирательных участков во время парламентских выборов в Армении

Краткий пересказ от РИА ИИ В Армении пройдут выборы в Национальное собрание, на которых примут участие 18 политических сил — 16 партий и два партийных блока.

Проходной барьер для партий составляет 4%, для блоков, в которые входят три партии — 8%, для блоков, состоящих из четырех и более партий — 10%.

Если по итогам выборов или посредством образования политической коалиции стабильное парламентское большинство не будет сформировано, пройдет второй тур выборов.

ЕРЕВАН, 7 июн - РИА Новости. Выборы в Национальное собрание (однопалатный парламент) пройдут в Армении в воскресенье.

В 8:00 по местному времени (7:00 мск) в республике откроются 2005 избирательных участков. Зарубежных участков, согласно армянскому законодательству, не будет. Для армянских дипломатов, работающих за пределами страны, будет организовано электронное голосование. Армянское законодательство не предусматривает также нижнего порога явки.

В выборах примут участие 18 политических сил - 16 партий и два партийных блока. Проходной барьер для партий составляет 4%, для блоков, в которые входят три партии — 8%, для блоков, состоящих из четырех и более партий — 10%. Всего в парламент планируют избрать как минимум 101 депутата. Избирательным кодексом закреплены квоты для национальных меньшинств — русских, езидов, курдов и ассирийцев

Национальное Собрание избирается только по пропорциональной избирательной системе. Избирательным кодексом гарантируется формирование стабильного парламентского большинства - 54%. Если по итогам выборов или посредством образования политической коалиции стабильное парламентское большинство не будет сформировано, пройдет второй тур выборов. По его итогам победившая партия получает такое минимальное количество дополнительных мандатов, чтобы в итоге количество мандатов этой партии в процентном выражении составляло не менее 54%.

По данным службы миграции и гражданства МВД Армении , общее число избирателей составляет 2 485 851 человек.

Между тем во время предвыборной кампании власти республики чинили препятствия своим конкурентам, против ряда оппозиционных политиков были открыты уголовные дела. Во время одних из теледебатов премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал лидера Меритократической партии Гургена Симоняна потребовать от ЦИК отменить регистрацию "Сильной Армении", блока "Армения" Роберта Кочаряна, партии "Процветающей Армении". Пашинян обвинил эти партии в предвыборных нарушениях. Впрочем, ЦИК это решение не поддержал.

"Пашинян жидко наложил под себя и пытается снять всех конкурентов на выборах. В этом случае сами выборы очевидно... нельзя считать легитимными. Такого не прощают даже в Вашингтоне и Брюсселе", - написал по этому поводу заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в социальной сети X на английском языке.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в Ереване вместо предвыборной борьбы по законам и правилам идет борьба с демократическими процедурами. В Москве видят попытки армянских властей пойти на преступление против демократии.

"Судя по всему, давления на оппозицию в виде арестов, травли, отъема собственности и гонений на Армянскую апостольскую церковь оказалось недостаточно", - добавила Захарова.

В апреле президент России Владимир Путин заявил, что Москве хотелось бы, чтобы пророссийски настроенные политические силы смогли принять участие в выборах в Армении, но это решение Еревана. Он отметил, что некоторые политики находятся в местах лишения свободы, несмотря на то, что у них есть российский паспорт.

Основные политические силы, в целом, выступают за развитие отношений с РФ. В частности, экс-президент Роберт Кочарян считает авантюрой ухудшение отношений с Россией. По его словам, позиция его блока "Армения" заключается в недопустимости искусственного обострения отношений со сверхдержавами, а также невмешательстве в противоречия между геополитическими центрами.

Лидер партии "Сильная Армения" Самвел Карапетян отметил, что Россия была и будет стратегическим союзником Армении, главным экономическим союзником и "отключить это простым нажатием на кнопку невозможно". При этом он считает, что правильная работа позволит Армении выйти и на новые рынки.

Лидер партии "Процветающая Армении" Гагик Царукян уверен в необходимости сохранения экономических связей с Россией. Он считает, что альтернативы рынку ЕАЭС нет. Глава партии "Крылья единства" Арман Татоян считает, что Армении нужно строить функциональные и эффективные отношения с Россией. По его мнению, Россия — одна из важнейших стран региона и мира, у Армении вековые культурные связи с русским народом, в России самая большая диаспора, и все это необходимо учитывать.

Возглавляющий правящую партию "Гражданский договор" премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее заявлял, что отношения Армении с РФ находятся в стадии трансформации. Он считает эту стадию трансформации позитивной. По его мнению, "в условиях новой ситуации Армения выстраивает с Россией новые отношения". На его взгляд, эти отношения удастся выстроить, "в том числе потому, что наши отношения с Россией открыты и искренни".

Тем не менее, действующие армянские власти открыто заявляют, что взяли курс на евроинтеграцию. В частности, весной 2025 года в Армении был принят закон о намерении республики вступить в Евросоюз, хотя само объединение не предлагало стране членство. Премьер Армении заявлял, что Ереван осознает несовместимость одновременного членства республики в ЕС и ЕАЭС, но страна будет соотносить свою повестку с обоими объединениями до тех пор, пока это возможно. Как отмечал президент РФ Владимир Путин, Армении стоит как можно раньше определиться по участию в ЕС или ЕАЭС, тогда возможен путь "мягкого и интеллигентного развода".