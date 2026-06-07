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По адресу экс-президента Армении Кочаряна прописали незнакомого человека - РИА Новости, 07.06.2026
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14:17 07.06.2026
По адресу экс-президента Армении Кочаряна прописали незнакомого человека

Мигоян: незнакомую женщину прописали по адресу экс-президента Армении Кочаряна

© Sputnik / Асатур Есаянц | Перейти в медиабанкЭкс-президент Армении Роберт Кочарян
Экс-президент Армении Роберт Кочарян - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Экс-президент Армении Роберт Кочарян. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • По адресу экс-президента Армении Роберта Кочаряна прописали незнакомого человека, сообщил глава офиса бывшего главы государства Баграт Микоян.
  • Граждане Армении, участвующие в парламентских выборах, обнаруживают по своим адресам прописанных незнакомых людей.
ЕРЕВАН, 7 июн - РИА Новости. Незнакомого человека прописали по адресу экс-президента Армении Роберта Кочаряна, сообщил глава офиса бывшего главы государства Баграт Мигоян.
Местный "Пятый канал" отмечает, что с утра граждане Армении, участвующие в парламентских выборах, обнаруживают по своим адресам прописанных незнакомых людей.
Парламентские выборы в Армении — 2026 - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
Парламентские выборы в Армении — 2026: кандидаты, рейтинг партий и прогнозы
Вчера, 11:00
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"Конечно, в семье президента Кочаряна нет никого по имени Кнарик Петросян, и по данному адресу она не могла быть зарегистрирована. Нам известно, что требуется разрешение владельца, чтобы кого-либо зарегистрировать по этому адресу. Это очередное доказательство порочной практики властей по регистрации лишних людей по разным адресам, и они настолько обнаглели, что регистрируют лишнего человека даже по адресу президента", - заявил Микоян в интервью "Пятому каналу".
В Армении в воскресенье проходят выборы в парламент, в них участвуют 18 партий и блоков. По данным западных социологов, партию "Гражданский договор" премьер-министра Армении Никола Пашиняна готовы поддержать менее 37% избирателей. При этом оппозиционные партии в сумме могут набрать порядка 49%: "Сильная Армения" - 26%, блок "Армения" - 12%, "Процветающая Армения" - 6%, "Крылья единства" - 5%. Остальные партии, согласно прогнозам, не преодолеют 4-процентный барьер.
Между тем во время предвыборной кампании власти республики чинили препятствия своим конкурентам, против ряда оппозиционных политиков были открыты уголовные дела.
Бывший президент Армении и лидер Альянса Армении Роберт Кочарян на избирательном участке во время парламентских выборов в Ереване - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
Кочарян: власти Армении подключили репрессивный механизм против оппонентов
Вчера, 13:48
Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что выборы, на которых Пашинян пытается снять всех конкурентов, нельзя считать легитимными. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что в Ереване вместо предвыборной борьбы по законам и правилам идет борьба с демократическими процедурами. По мнению опрошенных РИА Новости экспертов, предвыборные репрессии вызваны тем, что выиграть честно Пашинян не может.
В апреле президент России Владимир Путин заявил, что Москве хотелось бы, чтобы пророссийски настроенные политические силы смогли принять участие в выборах в Армении, но решение за Ереваном.
Парламентские выборы в Армении
© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанк

В воскресенье в Армении проходят выборы, на них изберут 101 депутата.

Избиратели получают бюллетени на избирательном участке в Ереване на парламентских выборах

В воскресенье в Армении проходят выборы, на них изберут 101 депутата.

© РИА Новости / Юрий Кочетков
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1 из 12
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

За места в парламенте борются 18 политических сил: 16 партий и два блока, включая "Гражданский договор" Никола Пашиняна (на фото), который руководит страной с 2018 года и намерен оставаться у власти еще как минимум пять лет.

Премьер-министр Армении, лидер партии Гражданский договор Никол Пашинян идет на избирательный участок в Ереване, чтобы проголосовать на парламентских выборах

За места в парламенте борются 18 политических сил: 16 партий и два блока, включая "Гражданский договор" Никола Пашиняна (на фото), который руководит страной с 2018 года и намерен оставаться у власти еще как минимум пять лет.

© РИА Новости
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2 из 12
© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанк

Проходной барьер составляет 4%, но для блоков, в которые входят до трех партий — 8%, а для фракций, состоящих из четырех и более, — 10%. Порога явки нет.

Избиратели пришли на парламентские выборы и стоят в очереди на избирательный участок в Ереване

Проходной барьер составляет 4%, но для блоков, в которые входят до трех партий — 8%, а для фракций, состоящих из четырех и более, — 10%. Порога явки нет.

© РИА Новости / Юрий Кочетков
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3 из 12
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанк

По данным западных социологов, партию премьера готовы поддержать менее 37% избирателей.

Мужчина читает списки у избирательного участка в Ереване во время парламентских выборов

По данным западных социологов, партию премьера готовы поддержать менее 37% избирателей.

© РИА Новости / Стрингер
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4 из 12
© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанк

При этом оппозиция в сумме может набрать порядка 49%: "Сильная Армения" — 26%, "Армения" — 12%, "Процветающая Армения" — 6%, "Крылья единства" — 5%.

Парламентские выборы в Армении

При этом оппозиция в сумме может набрать порядка 49%: "Сильная Армения" — 26%, "Армения" — 12%, "Процветающая Армения" — 6%, "Крылья единства" — 5%.

© РИА Новости / Юрий Кочетков
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5 из 12
© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанк

Выборы проходят по пропорциональной системе только на территории Армении. Зарубежных участков, согласно законодательству республики, нет.

Голосование на избирательном участке в Ереване на парламентских выборах

Выборы проходят по пропорциональной системе только на территории Армении. Зарубежных участков, согласно законодательству республики, нет.

© РИА Новости / Юрий Кочетков
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6 из 12
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

На фото: Никол Пашинян голосует на избирательном участке в Ереване.

Премьер-министр Армении, лидер партии Гражданский договор Никол Пашинян голосует на избирательном участке в Ереване

На фото: Никол Пашинян голосует на избирательном участке в Ереване.

© РИА Новости
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7 из 12
© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанк

Если ни одна из партий не получит 50% голосов избирателей и не сможет сформировать правящую коалицию, через 28 дней состоится второй тур.

Голосование на избирательном участке во время парламентских выборов в Армении

Если ни одна из партий не получит 50% голосов избирателей и не сможет сформировать правящую коалицию, через 28 дней состоится второй тур.

© РИА Новости / Юрий Кочетков
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8 из 12
© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанк

В нем примут участие только две политические силы, набравшие наибольшее количество голосов в первом туре.

Голосование на избирательном участке во время парламентских выборов в Армении

В нем примут участие только две политические силы, набравшие наибольшее количество голосов в первом туре.

© РИА Новости / Юрий Кочетков
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9 из 12
© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанк

Победитель автоматически получит 54% депутатских мандатов — так называемое "стабильное парламентское большинство" — и сможет самостоятельно назначить министров.

Голосование на избирательном участке в Ереване на парламентских выборах

Победитель автоматически получит 54% депутатских мандатов — так называемое "стабильное парламентское большинство" — и сможет самостоятельно назначить министров.

© РИА Новости / Юрий Кочетков
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10 из 12
© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанк

На фото: предприниматель, лидер партии "Сильная Армения" Самвел Карапетян голосует на избирательном участке в Ереване.

Предприниматель, лидер партии Сильная Армения Самвел Карапетян голосует на избирательном участке в Ереване на парламентских выборах

На фото: предприниматель, лидер партии "Сильная Армения" Самвел Карапетян голосует на избирательном участке в Ереване.

© РИА Новости / Юрий Кочетков
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11 из 12
© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанк

Карапетян уже сообщил о массовых задержаниях своих сторонников в день выборов.

Голосование на избирательном участке в Ереване на парламентских выборах

Карапетян уже сообщил о массовых задержаниях своих сторонников в день выборов.

© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
12 из 12

В воскресенье в Армении проходят выборы, на них изберут 101 депутата.

© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
1 из 12

За места в парламенте борются 18 политических сил: 16 партий и два блока, включая "Гражданский договор" Никола Пашиняна (на фото), который руководит страной с 2018 года и намерен оставаться у власти еще как минимум пять лет.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 12

Проходной барьер составляет 4%, но для блоков, в которые входят до трех партий — 8%, а для фракций, состоящих из четырех и более, — 10%. Порога явки нет.

© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
3 из 12

По данным западных социологов, партию премьера готовы поддержать менее 37% избирателей.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
4 из 12

При этом оппозиция в сумме может набрать порядка 49%: "Сильная Армения" — 26%, "Армения" — 12%, "Процветающая Армения" — 6%, "Крылья единства" — 5%.

© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
5 из 12

Выборы проходят по пропорциональной системе только на территории Армении. Зарубежных участков, согласно законодательству республики, нет.

© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
6 из 12

На фото: Никол Пашинян голосует на избирательном участке в Ереване.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 12

Если ни одна из партий не получит 50% голосов избирателей и не сможет сформировать правящую коалицию, через 28 дней состоится второй тур.

© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
8 из 12

В нем примут участие только две политические силы, набравшие наибольшее количество голосов в первом туре.

© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
9 из 12

Победитель автоматически получит 54% депутатских мандатов — так называемое "стабильное парламентское большинство" — и сможет самостоятельно назначить министров.

© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
10 из 12

На фото: предприниматель, лидер партии "Сильная Армения" Самвел Карапетян голосует на избирательном участке в Ереване.

© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
11 из 12

Карапетян уже сообщил о массовых задержаниях своих сторонников в день выборов.

© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
12 из 12
 
В миреАрменияРоссияЕреванРоберт КочарянПроцветающая Армения
 
 
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