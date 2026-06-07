По адресу экс-президента Армении Кочаряна прописали незнакомого человека

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"Конечно, в семье президента Кочаряна нет никого по имени Кнарик Петросян, и по данному адресу она не могла быть зарегистрирована. Нам известно, что требуется разрешение владельца, чтобы кого-либо зарегистрировать по этому адресу. Это очередное доказательство порочной практики властей по регистрации лишних людей по разным адресам, и они настолько обнаглели, что регистрируют лишнего человека даже по адресу президента", - заявил Микоян в интервью "Пятому каналу".