Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Армении начались парламентские выборы.
- На них проголосуют 2 485 851 человек.
- Открыты 2005 избирательных участков.
- За места в законодательном органе страны борются 18 политических сил.
ЕРЕВАН, 7 июн — РИА Новости. В Армении проходят парламентские выборы.
Голосование стартовало в 08:00 по местному времени. К работе приступили 2005 избирательных участков.
Никол Пашинян проголосовал на избирательном участке в Ереване.
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© REUTERS / Vahram Baghdasaryan
Католикос всех армян Гарегин II отдал свой голос в Вагаршапате.
Католикос всех армян Гарегин II отдал свой голос в Вагаршапате.
© REUTERS / Vahram Baghdasaryan
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© REUTERS / Vahram Baghdasaryan
Избирательный участок в Ереване.
Избирательный участок в Ереване.
© REUTERS / Vahram Baghdasaryan
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© AP Photo / Anthony Pizzoferrato
Избирательный участок в Ереване.
Избирательный участок в Ереване.
© AP Photo / Anthony Pizzoferrato
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© AP Photo / Anthony Pizzoferrato
Избирательный участок в Ереване.
Избирательный участок в Ереване.
© AP Photo / Anthony Pizzoferrato
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© REUTERS / Vahram Baghdasaryan
Избирательный участок в Ереване.
Избирательный участок в Ереване.
© REUTERS / Vahram Baghdasaryan
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Никол Пашинян проголосовал на избирательном участке в Ереване.
1 из 6
Католикос всех армян Гарегин II отдал свой голос в Вагаршапате.
© REUTERS / Vahram Baghdasaryan
2 из 6
Избирательный участок в Ереване.
© REUTERS / Vahram Baghdasaryan
3 из 6
Избирательный участок в Ереване.
© AP Photo / Anthony Pizzoferrato
4 из 6
Избирательный участок в Ереване.
© AP Photo / Anthony Pizzoferrato
5 из 6
Избирательный участок в Ереване.
© REUTERS / Vahram Baghdasaryan
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За места в законодательном органе страны борются 18 политических сил: 16 партий и два блока, включая "Гражданский договор" Никола Пашиняна, который руководит страной с 2018 года и намерен оставаться у власти еще как минимум пять лет.
По данным западных социологов, партию премьер-министра готовы поддержать менее 37% избирателей. При этом оппозиция в сумме может набрать порядка 49%: "Сильная Армения" Самвела Карапетяна — 26%, "Армения" Роберта Кочаряна — 12%, "Процветающая Армения" — 6%, "Крылья единства" — 5%. Остальные политсилы, согласно прогнозам, не преодолеют четырехпроцентный барьер.
Корреспондент РИА Новости обратил внимание, что на улицах Еревана в день голосования гораздо чаще встречается агитация за правящую партию, чем за другие политические силы. Также жители столицы столкнулись со сложностями из-за изменения адреса некоторых избирательных участков.
© РИА НовостиАгитация в поддержку Пашиняна на одной из улиц Еревана
© РИА Новости
Агитация в поддержку Пашиняна на одной из улиц Еревана
Ночью силовики задержали двух председателей и секретаря участковых избиркомов по неизвестной причине.
Всего в Национальное собрание планируют избрать минимум 101 депутата. Общее число избирателей составляет 2 485 851 человек. Выборы проходят по пропорциональной системе только на территории Армении. Зарубежных участков, согласно законодательству республики, нет.
Если ни одна из партий не получит 50% голосов избирателей и не сможет сформировать правящую коалицию, через 28 дней состоится второй тур. В нем примут участие только две политические силы, набравшие наибольшее количество голосов в первом туре. Победитель автоматически получит 54% депутатских мандатов — так называемое "стабильное парламентское большинство" — и сможет самостоятельно назначить министров.