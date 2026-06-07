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В Армении проходят парламентские выборы - РИА Новости, 07.06.2026
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07:05 07.06.2026 (обновлено: 10:32 07.06.2026)
В Армении проходят парламентские выборы

В Армении проходят выборы в Национальное собрание

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Армении начались парламентские выборы.
  • На них проголосуют 2 485 851 человек.
  • Открыты 2005 избирательных участков.
  • За места в законодательном органе страны борются 18 политических сил.
ЕРЕВАН, 7 июн — РИА Новости. В Армении проходят парламентские выборы.
Голосование стартовало в 08:00 по местному времени. К работе приступили 2005 избирательных участков.
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Никол Пашинян проголосовал на избирательном участке в Ереване.

Премьер-министр Армении, лидер партии Гражданский договор Никол Пашинян голосует на избирательном участке в Ереване

Никол Пашинян проголосовал на избирательном участке в Ереване.

© РИА Новости
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1 из 6
© REUTERS / Vahram Baghdasaryan

Католикос всех армян Гарегин II отдал свой голос в Вагаршапате.

Католикос всех армян Гарегин II голосует на избирательном участке во время парламентских выборов в Армении

Католикос всех армян Гарегин II отдал свой голос в Вагаршапате.

© REUTERS / Vahram Baghdasaryan
2 из 6
© REUTERS / Vahram Baghdasaryan

Избирательный участок в Ереване.

Голосование на избирательном участке во время парламентских выборов в Армении

Избирательный участок в Ереване.

© REUTERS / Vahram Baghdasaryan
3 из 6
© AP Photo / Anthony Pizzoferrato

Избирательный участок в Ереване.

Голосование на избирательном участке во время парламентских выборов в Армении

Избирательный участок в Ереване.

© AP Photo / Anthony Pizzoferrato
4 из 6
© AP Photo / Anthony Pizzoferrato

Избирательный участок в Ереване.

Голосование на избирательном участке во время парламентских выборов в Армении

Избирательный участок в Ереване.

© AP Photo / Anthony Pizzoferrato
5 из 6
© REUTERS / Vahram Baghdasaryan

Избирательный участок в Ереване.

Голосование на избирательном участке во время парламентских выборов в Армении

Избирательный участок в Ереване.

© REUTERS / Vahram Baghdasaryan
6 из 6

Никол Пашинян проголосовал на избирательном участке в Ереване.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 6

Католикос всех армян Гарегин II отдал свой голос в Вагаршапате.

© REUTERS / Vahram Baghdasaryan
2 из 6

Избирательный участок в Ереване.

© REUTERS / Vahram Baghdasaryan
3 из 6

Избирательный участок в Ереване.

© AP Photo / Anthony Pizzoferrato
4 из 6

Избирательный участок в Ереване.

© AP Photo / Anthony Pizzoferrato
5 из 6

Избирательный участок в Ереване.

© REUTERS / Vahram Baghdasaryan
6 из 6
За места в законодательном органе страны борются 18 политических сил: 16 партий и два блока, включая "Гражданский договор" Никола Пашиняна, который руководит страной с 2018 года и намерен оставаться у власти еще как минимум пять лет.
По данным западных социологов, партию премьер-министра готовы поддержать менее 37% избирателей. При этом оппозиция в сумме может набрать порядка 49%: "Сильная Армения" Самвела Карапетяна — 26%, "Армения" Роберта Кочаряна — 12%, "Процветающая Армения" — 6%, "Крылья единства" — 5%. Остальные политсилы, согласно прогнозам, не преодолеют четырехпроцентный барьер.
Корреспондент РИА Новости обратил внимание, что на улицах Еревана в день голосования гораздо чаще встречается агитация за правящую партию, чем за другие политические силы. Также жители столицы столкнулись со сложностями из-за изменения адреса некоторых избирательных участков.
© РИА НовостиАгитация в поддержку Пашиняна на одной из улиц Еревана
Агитация в поддержку Пашиняна на одной из улиц Еревана - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© РИА Новости
Агитация в поддержку Пашиняна на одной из улиц Еревана
Ночью силовики задержали двух председателей и секретаря участковых избиркомов по неизвестной причине.
Всего в Национальное собрание планируют избрать минимум 101 депутата. Общее число избирателей составляет 2 485 851 человек. Выборы проходят по пропорциональной системе только на территории Армении. Зарубежных участков, согласно законодательству республики, нет.
Если ни одна из партий не получит 50% голосов избирателей и не сможет сформировать правящую коалицию, через 28 дней состоится второй тур. В нем примут участие только две политические силы, набравшие наибольшее количество голосов в первом туре. Победитель автоматически получит 54% депутатских мандатов — так называемое "стабильное парламентское большинство" — и сможет самостоятельно назначить министров.
Парламентские выборы в Армении — 2026 - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
Парламентские выборы в Армении — 2026: кандидаты, рейтинг партий и прогнозы
3 июня, 17:00
 
В миреАрменияНикол ПашинянПроцветающая АрменияРоберт КочарянСамвел КарапетянЕреванПарламентские выборы в Армении в 2026 году
 
 
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