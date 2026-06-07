В Самаре проходит благотворительная акция "День белого цветка"

Краткий пересказ от РИА ИИ В Струковском саду в Самаре началась благотворительная акция «День белого цветка».

Средства, собранные во время мероприятия, пойдут на поддержку семей участников специальной военной операции.

В акции приняли участие губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и создатель проекта «Императорский маршрут» Анна Громова.

САМАРА, 7 июн - РИА Новости. Благотворительная акция "День белого цветка" началась в Струковском саду в Самаре, собранные во время мероприятия средства пойдут на поддержку участникам СВО, передает корреспондент РИА Новости.

Акция "День белого цветка" стала частью мероприятий федерального историко-культурного туристического проекта "Императорский маршрут", к которому присоединится Самарская область

Мероприятие открыл молебен в самарском Струковском саду. В рамках акции организовали благотворительную ярмарку местных производителей, разнообразные мастер-классы от образовательных учреждений региона, а также выступления творческих коллективов. Собранные на благотворительной акции средства пойдут на поддержку семей участников специальной военной операции, находящихся в трудной жизненной ситуации. Жители и гости города смогут посетить все активности до 18.00 (17.00 мск).

В акции "День Белого цветка" приняли участие губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и председатель наблюдательного совета Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности " Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество ", создатель и куратор проекта "Императорский маршрут" Анна Громова.

"Эта такая добрая традиция. Если кто-то даже сразу не включается, то потом чувствует, какая огромная радость и польза от этого большого народного праздника, проявления народной любви", - сказала Громова журналистам.