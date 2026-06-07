В Самаре проходит благотворительная акция "День белого цветка"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Струковском саду в Самаре началась благотворительная акция «День белого цветка».
- Средства, собранные во время мероприятия, пойдут на поддержку семей участников специальной военной операции.
- В акции приняли участие губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и создатель проекта «Императорский маршрут» Анна Громова.
САМАРА, 7 июн - РИА Новости. Благотворительная акция "День белого цветка" началась в Струковском саду в Самаре, собранные во время мероприятия средства пойдут на поддержку участникам СВО, передает корреспондент РИА Новости.
Акция "День белого цветка" стала частью мероприятий федерального историко-культурного туристического проекта "Императорский маршрут", к которому присоединится Самарская область.
Мероприятие открыл молебен в самарском Струковском саду. В рамках акции организовали благотворительную ярмарку местных производителей, разнообразные мастер-классы от образовательных учреждений региона, а также выступления творческих коллективов. Собранные на благотворительной акции средства пойдут на поддержку семей участников специальной военной операции, находящихся в трудной жизненной ситуации. Жители и гости города смогут посетить все активности до 18.00 (17.00 мск).
В акции "День Белого цветка" приняли участие губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и председатель наблюдательного совета Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество", создатель и куратор проекта "Императорский маршрут" Анна Громова.
"Эта такая добрая традиция. Если кто-то даже сразу не включается, то потом чувствует, какая огромная радость и польза от этого большого народного праздника, проявления народной любви", - сказала Громова журналистам.
"День Белого Цветка" пришел в Россию после присоединения нашей страны к международной Лиге борьбы с туберкулезом. Символом борьбы с заболеванием стала белая ромашка. Впервые "День белого цветка" в России провели в 1911 году. Участники акции собирали деньги на обустройство и содержание лечебных заведений для легочных больных. В наши дни Благотворительная акция " проходит в 40 городах и 32 регионах России. Один из инициаторов возрождения акции - фонд "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество".