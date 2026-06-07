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Глава Абхазии рассказал, почему республике нужен круглогодичный туризм - РИА Новости, 07.06.2026
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Туризм
 
07:49 07.06.2026
Глава Абхазии рассказал, почему республике нужен круглогодичный туризм

Гунба: в Абхазии много туробъектов, которые можно использовать не только летом

© Sputnik / Томас ТхайцукБадра Гунба
Бадра Гунба - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© Sputnik / Томас Тхайцук
Бадра Гунба. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава Абхазии Бадра Гунба заявил, что республика могла бы обслуживать туристов круглый год.
  • В Абхазии достаточно туристических объектов и санаториев, которые могут использоваться не только летом.
  • Для развития круглогодичного отдыха в Абхазии необходима полноценная инфраструктура.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Три-четыре месяца курортного сезона для Абхазии не так много, республика могла бы обслуживать туристов круглый год, заявил в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ глава Абхазии Бадра Гунба.
В апреле Гунба заявлял, что Абхазии нужен круглогодичный туризм. Как он пояснил РИА Новости, в республике сегодня достаточно туристических объектов и санаториев, которые могут использоваться не только летом.
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"Туристический сезон длится от трех до четырех месяцев, это очень мало для республики Абхазия, несмотря на маленькую относительно России территорию. Но при этом, мы богаты своими историческими памятниками культурного наследия, не только нашего народа, но и мирового", - сказал Гунба, отмечая возможности развития круглогодичного отдыха.
Кроме прочего, Абхазия располагает большим списком культурно-исторических объектов, православными храмами, а также природными местами, которые ни разу не были задействованы в туристической отрасли, подчеркнул Гунба.
"Я уверен, что Абхазия могла бы круглогодично принимать гостей", - добавил он.
Вместе с этим президент обратил внимание на отсутствие полноценной инфраструктуры, которая бы послужила развитию круглогодичного отдыха. Для реализации подобных проектов нужно время, заключил Гунба.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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