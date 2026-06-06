Биолог рассказал, чем опасен майский жук

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Личинки майского жука способны уничтожить всю растительность на занимаемой площади, если их концентрация достигает 20 особей на квадратный метр.
- От майского жука могут пострадать многие плодовые и ягодные культуры, особенно молодые посадки сосны в питомниках.
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Майский жук является серьезным вредителем, его личинки способны уничтожить всю растительность на занимаемой площади, для этого достаточно 20 особей на квадратный метр, рассказал РИА Новости заведующий кафедрой биологии и химии ФГБОУ ВП "Смоленский государственный университет", доктор биологических наук, профессор Михаил Гильденков.
"Личинки майского жука развиваются под землей. Они являются всеядными и поедают корни как травянистых, так и древесных растений, поэтому их высокая концентрация, около 20 особей на квадратный метр, способна уничтожить всю растительность на этой площади", — рассказал биолог.
Гильденков подчеркнул, что от майского жука могут пострадать многие плодовые и ягодные культуры, особенно сильно — молодые посадки сосны в питомниках.