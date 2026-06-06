Рейтинг@Mail.ru
Биолог рассказал, чем опасен майский жук - РИА Новости, 06.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:58 06.06.2026 (обновлено: 18:09 06.06.2026)
Биолог рассказал, чем опасен майский жук

Гильденков: личинки майского жука поедают корни растений

CC BY 2.0 / Katja Schulz / Bark BeetleЖук
Жук - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
CC BY 2.0 / Katja Schulz / Bark Beetle
Жук. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Личинки майского жука способны уничтожить всю растительность на занимаемой площади, если их концентрация достигает 20 особей на квадратный метр.
  • От майского жука могут пострадать многие плодовые и ягодные культуры, особенно молодые посадки сосны в питомниках.
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Майский жук является серьезным вредителем, его личинки способны уничтожить всю растительность на занимаемой площади, для этого достаточно 20 особей на квадратный метр, рассказал РИА Новости заведующий кафедрой биологии и химии ФГБОУ ВП "Смоленский государственный университет", доктор биологических наук, профессор Михаил Гильденков.
"Личинки майского жука развиваются под землей. Они являются всеядными и поедают корни как травянистых, так и древесных растений, поэтому их высокая концентрация, около 20 особей на квадратный метр, способна уничтожить всю растительность на этой площади", — рассказал биолог.
Гильденков подчеркнул, что от майского жука могут пострадать многие плодовые и ягодные культуры, особенно сильно — молодые посадки сосны в питомниках.
Испанский слизень - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
Ученый рассказал, можно ли трогать испанских слизней
Вчера, 06:54
 
Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала