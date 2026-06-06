Биолог рассказал, чем опасен майский жук

Краткий пересказ от РИА ИИ Личинки майского жука способны уничтожить всю растительность на занимаемой площади, если их концентрация достигает 20 особей на квадратный метр.

От майского жука могут пострадать многие плодовые и ягодные культуры, особенно молодые посадки сосны в питомниках.

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Майский жук является серьезным вредителем, его личинки способны уничтожить всю растительность на занимаемой площади, для этого достаточно 20 особей на квадратный метр, рассказал РИА Новости заведующий кафедрой биологии и химии ФГБОУ ВП "Смоленский государственный университет", доктор биологических наук, профессор Михаил Гильденков.

"Личинки майского жука развиваются под землей. Они являются всеядными и поедают корни как травянистых, так и древесных растений, поэтому их высокая концентрация, около 20 особей на квадратный метр, способна уничтожить всю растительность на этой площади", — рассказал биолог.