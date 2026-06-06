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"Оторван от реальности". В ФРГ накинулись на Зеленского из-за письма Путину - РИА Новости, 06.06.2026
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16:42 06.06.2026
"Оторван от реальности". В ФРГ накинулись на Зеленского из-за письма Путину

JW: письмо Зеленского Путину стало частью пропаганды

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Зеленский в письме к Владимиру Путину предложил условия, которые Россия сочла неприемлемыми, и использовал это как способ перекладывания ответственности за продолжение конфликта на Москву.
  • Письмо также стало стратегическим шагом Зеленского, направленным на то, чтобы убедить западные страны выделить дополнительные миллиарды долларов в помощь Украине.
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский в письме, адресованном Владимиру Путину, намеренно выдвинул ряд недопустимых для России предложений, пишет Junge Welt.
"Участие США в таких переговорах для Москвы, возможно, еще было бы приемлемо, чего нельзя сказать об участии Евросоюза, который в последние месяцы не сделал ничего конструктивного для поиска путей завершения конфликта. К тому же глава европейской дипломатии Кая Каллас вновь выступила с совершенно оторванными от реальности максималистскими требованиями, которые не ведут к поражению России, а фактически исходят из того, что оно уже состоялось. Все это делает весьма вероятным предположение, что Зеленскому в очередной раз важнее пропаганда, чем мир", — говорится в публикации.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
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Как пишет издание, глава киевского режима использовал письмо российскому лидеру, чтобы переложить ответственность за продолжение конфликта на Москву. Кроме того, с помощью этого шага Зеленский заставил Запад выделить еще миллиарды долларов на помощь Украине.
Обращение главы киевского режима появилось на его сайте вечером в четверг. В нем Зеленский выступил с резкой критикой в адрес российского лидера, однако в конце предложил начать прямой двусторонний диалог и встретиться на нейтральной территории — например, в Швейцарии, Турции или одной из стран Ближнего Востока. При этом он утверждает, что участие в переговорах должны принять как Европа, так и США.
Путин прокомментировал письмо на пленарном заседании ПМЭФ. Он указал на хамский тон главы киевского режима. Президент пояснил, что контакты на высшем уровне, на которых настаивает Зеленский, допустимы только после достижения договоренностей, выработать их должны профильные специалисты. Сейчас же во встрече смысла нет.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
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