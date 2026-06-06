Кобяков назвал письмо Зеленского Путину клоунской выходкой

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Антон Кобяков назвал открытое письмо Владимира Зеленского Владимиру Путину "клоунской выходкой".
- Зеленский предложил Путину провести встречу в третьей стране и завершить конфликт.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков, говоря об открытом письме Владимира Зеленского, адресованном президенту России Владимиру Путину, заявил, что кроме как "клоунской выходной" это никак не назовешь.
"У нас вообще в традиции подметные письма не читают. На хамство как можно отвечать? Вежливые люди это игнорируют, а если кто-то хочет таким способом привлечь к себе внимание, то в общем-то кроме как клоунской выходкой это не назовешь", - сказал Кобяков журналистам на итоговом брифинге ПМЭФ-2026, комментируя письмо Зеленского.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.