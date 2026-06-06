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Кобяков назвал письмо Зеленского Путину клоунской выходкой - РИА Новости, 06.06.2026
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14:27 06.06.2026
Кобяков назвал письмо Зеленского Путину клоунской выходкой

Кобяков о письме Зеленского Путину: кроме как клоунской выходкой это не назовешь

© REUTERS / Piroschka Van De WouwВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© REUTERS / Piroschka Van De Wouw
Владимир Зеленский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Антон Кобяков назвал открытое письмо Владимира Зеленского Владимиру Путину "клоунской выходкой".
  • Зеленский предложил Путину провести встречу в третьей стране и завершить конфликт.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков, говоря об открытом письме Владимира Зеленского, адресованном президенту России Владимиру Путину, заявил, что кроме как "клоунской выходной" это никак не назовешь.
В четверг Зеленский опубликовал на своем сайте открытое письмо, в котором предложил Путину провести встречу в третьей стране и завершить конфликт. Путин отреагировал на письмо на пленарном заседании ПМЭФ, сообщив, что пока не видит смысла во встрече с Зеленским.
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"У нас вообще в традиции подметные письма не читают. На хамство как можно отвечать? Вежливые люди это игнорируют, а если кто-то хочет таким способом привлечь к себе внимание, то в общем-то кроме как клоунской выходкой это не назовешь", - сказал Кобяков журналистам на итоговом брифинге ПМЭФ-2026, комментируя письмо Зеленского.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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