Кобяков назвал письмо Зеленского Путину клоунской выходкой

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков, говоря об открытом письме Владимира Зеленского, адресованном президенту России Владимиру Путину, заявил, что кроме как "клоунской выходной" это никак не назовешь.