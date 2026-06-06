ВСУ потеряли более 180 военных в зоне действий "Запада" за сутки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российская группировка войск "Запад" заняла более выгодные рубежи и позиции.
- Потери ВСУ составили более 180 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 24 автомобиля и два орудия полевой артиллерии.
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" заняла более выгодные рубежи и позиции, нанесла поражение украинским формированиям в ряде районов Харьковской области и ДНР, противник потерял более 180 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
«
"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных бригад ВСУ и бригады морской пехоты", - говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Червоный Оскол и Березовка в Харьковской области, Щурово и Лозовое в Донецкой Народной Республике.
"Потери ВСУ составили более 180 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 24 автомобиля и два орудия полевой артиллерии", - добавили в МО РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18