ВСУ потеряли более 180 военных в зоне действий "Запада" за сутки

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" заняла более выгодные рубежи и позиции, нанесла поражение украинским формированиям в ряде районов Харьковской области и ДНР, противник потерял более 180 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.