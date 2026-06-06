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На ЗАЭС рассказали о работе станции - РИА Новости, 06.06.2026
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14:39 06.06.2026 (обновлено: 14:59 06.06.2026)
На ЗАЭС рассказали о работе станции

ЗАЭС: все системы станции функционируют в нормальном режиме

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
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Запорожская АЭС. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Резервная высоковольтная линия «Ферросплавная-1» 330 кВ на Запорожской АЭС введена в работу.
  • Энергоснабжение Запорожской АЭС восстановлено, все системы и оборудование функционируют в нормальном режиме.
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости. Электроснабжение ЗАЭС после ввода в строй линии "Ферросплавная-1" восстановлено, все системы функционируют нормально, сообщили в пресс-службе станции.
Резервная высоковольтная линия "Ферросплавная-1" 330 кВ на Запорожской АЭС в субботу введена в работу, сообщила ранее РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.
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"Энергоснабжение Запорожской атомной электростанции восстановлено. После восстановления внешнего электроснабжения питание систем станции переведено на штатную схему... Все системы и оборудование Запорожской АЭС, входящей в состав атомных станций Росатома, функционируют в нормальном режиме" , - говорится в сообщении пресс-службы в канале станции на платформе "Макс".
Персонал станции осуществляет постоянный контроль параметров безопасности, говорится в сообщении.
Резервные дизель-генераторы, обеспечивавшие безопасность станции в период отсутствия внешнего электроснабжения, выполнили свою функцию в штатном режиме и переведены в режим дежурной готовности, сообщили в пресс-службе..
Радиационный фон на площадке станции и в зоне наблюдения находится в пределах естественных значений и не превышает установленных норм.
Запорожская атомная электростанция в пятницу была полностью обесточена в результате отключения линии электроснабжения 330 киловольт "Ферросплавная-1", обеспечивавшей собственные нужды станции, сообщила пресс-служба станции. Станция была переведена на питание от резервных дизель-генераторов. Основная линия электропередачи 750 киловольт "Днепровская" остается отключенной с 24 марта, напомнили на ЗАЭС.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме холодного останова.
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