На ЗАЭС рассказали о работе станции

Краткий пересказ от РИА ИИ Резервная высоковольтная линия «Ферросплавная-1» 330 кВ на Запорожской АЭС введена в работу.

Энергоснабжение Запорожской АЭС восстановлено, все системы и оборудование функционируют в нормальном режиме.

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости. Электроснабжение ЗАЭС после ввода в строй линии "Ферросплавная-1" восстановлено, все системы функционируют нормально, сообщили в пресс-службе станции.

Резервная высоковольтная линия "Ферросплавная-1" 330 кВ на Запорожской АЭС в субботу введена в работу, сообщила ранее РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.

"Энергоснабжение Запорожской атомной электростанции восстановлено. После восстановления внешнего электроснабжения питание систем станции переведено на штатную схему... Все системы и оборудование Запорожской АЭС, входящей в состав атомных станций Росатома , функционируют в нормальном режиме" , - говорится в сообщении пресс-службы в канале станции на платформе " Макс ".

Персонал станции осуществляет постоянный контроль параметров безопасности, говорится в сообщении.

Резервные дизель-генераторы, обеспечивавшие безопасность станции в период отсутствия внешнего электроснабжения, выполнили свою функцию в штатном режиме и переведены в режим дежурной готовности, сообщили в пресс-службе..

Радиационный фон на площадке станции и в зоне наблюдения находится в пределах естественных значений и не превышает установленных норм.

Запорожская атомная электростанция в пятницу была полностью обесточена в результате отключения линии электроснабжения 330 киловольт "Ферросплавная-1", обеспечивавшей собственные нужды станции, сообщила пресс-служба станции. Станция была переведена на питание от резервных дизель-генераторов. Основная линия электропередачи 750 киловольт "Днепровская" остается отключенной с 24 марта, напомнили на ЗАЭС.