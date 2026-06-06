На ЗАЭС ввели в работу резервную линию электропередачи "Ферросплавная-1"

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости. Резервная высоковольтная линия "Ферросплавная-1" на Запорожской АЭС введена в работу, сообщила в субботу РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.

"Высоковольтная линия "Ферросплавная-1" на ЗАЭС введена в работу", - сообщила Яшина.

Запорожская атомная электростанция 5 июня была полностью обесточена в результате отключения линии электроснабжения 330 кВ "Ферросплавная-1", обеспечивавшей собственные нужды станции. Станция была переведена на питание от резервных дизель-генераторов. Основная линия электропередачи 750 кВ "Днепровская" остается отключенной с 24 марта.