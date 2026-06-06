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На ЗАЭС ввели в работу резервную линию электропередачи "Ферросплавная-1" - РИА Новости, 06.06.2026
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14:29 06.06.2026 (обновлено: 14:37 06.06.2026)
На ЗАЭС ввели в работу резервную линию электропередачи "Ферросплавная-1"

Яшина: на ЗАЭС ввели в работу резервную линию электропередачи "Ферросплавная-1"

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Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Высоковольтную линию "Ферросплавная-1" на Запорожской АЭС ввели в работу.
  • ЗАЭС была полностью обесточена 5 июня из-за отключения линии электроснабжения и переведена на питание от резервных дизель-генераторов.
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости. Резервная высоковольтная линия "Ферросплавная-1" на Запорожской АЭС введена в работу, сообщила в субботу РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.
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"Высоковольтная линия "Ферросплавная-1" на ЗАЭС введена в работу", - сообщила Яшина.
Запорожская атомная электростанция 5 июня была полностью обесточена в результате отключения линии электроснабжения 330 кВ "Ферросплавная-1", обеспечивавшей собственные нужды станции. Станция была переведена на питание от резервных дизель-генераторов. Основная линия электропередачи 750 кВ "Днепровская" остается отключенной с 24 марта.
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