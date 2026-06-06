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Югра показала самый высокий рост среди регионов РФ по инвестклимату - РИА Новости, 06.06.2026
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18:00 06.06.2026
Югра показала самый высокий рост среди регионов РФ по инвестклимату

ХМАО показал самый высокий рост среди регионов России по инвестклимату

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкГубернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Руслан Кухарук
Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Руслан Кухарук - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Руслан Кухарук
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ТЮМЕНЬ, 6 июн – РИА Новости. Ханты-Мансийский автономный округ признан регионом с наибольшим темпом роста по итогам Национального рейтинга состояния инвестиционного климата, это достижение региона президент России Владимир Путин отметил на пленарной сессии Петербургского международного форума (ПМЭФ).
"Владимир Владимирович Путин отметил позитивную динамику развития автономного округа. Югра признана регионом с наибольшим темпом роста по итогам Национального рейтинга состояния инвестклимата. Для нас это мощный стимул двигаться вперед, ставить более амбициозные цели и добиваться новых успехов на благо жителей региона", - прокомментировал событие губернатор Руслан Кухарук в своем канале на платформе "Макс".
В видекомментарии Кухарук отметил, что высокая оценка инвестклимата округа - это закономерный результат серьезной совместной работы региональной команды с институтами поддержки бизнеса.
Подводя итоги работы на форуме, Кухарук сообщил, что общий объем инвестиций, привлеченных за счет подписания соглашений, в этом году составил около 4,5 миллиардов рублей. Результатом договоренностей, достигнутых в рамках рабочих встреч с ведущими компаниями страны, стали более 100 миллиардов рублей.
"Они, уверен, лягут в основу тех проектов, которые интересны не только для бизнеса, но и в целом для всех жителей Югры", - подчеркнул Кухарук.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
 
Ханты-Мансийский автономный округРуслан КухарукПМЭФ
 
 
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