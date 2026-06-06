ВСУ за сутки потеряли свыше 175 военных в зоне действий "Юга"

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. ВСУ потеряли свыше 175 военных, танк Leopard производства ФРГ, четыре боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113 производства США за сутки в зоне ответственности "Южной" группировки, сообщило Минобороны РФ.

"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, горно-штурмовой бригад, бригады беспилотных систем ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Славянск, Краматорск, Николаевка, Дружковка, Николайполье и Константиновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке.

Отмечается, что противник потерял свыше 175 военнослужащих, танк "Leopard" производства ФРГ, четыре боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113 производства США, 17 автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии.