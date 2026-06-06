Депутат Рады заявил, что русский язык должны знать больше людей

Краткий пересказ от РИА ИИ Депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук заявил, что русский язык должны знать и изучать больше людей.

Он назвал русский язык языком мира и добра и подчеркнул, что тот должен занимать достойное место в мире.

Депутат осудил снос памятника Михаилу Булгакову в Киеве и назвал это актом вандализма.

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук, выехавший из страны, заявил, что русский язык должны знать больше людей.

Депутат поздравил всех с Днем русского языка и назвал его языком мира и добра.

"Я считаю, что русский язык должны знать больше людей. Русский язык должны изучать больше людей. Русский язык должен занимать достойное место в мире", - написал Дмитрук в своем Telegram-канале.

Также Дмитрук назвал очередным актом вандализма снос памятника русскому писателю Михаилу Булгакову Киеве . По его мнению, те люди, которые сегодня в Киеве борются с Пушкиным, Булгаковым, русским языком и собственной историей, "находятся именно на стороне бесов". Дмитрук отметил поступок молодого человека, читавшего в субботу вслух отрывок из произведения Булгакова на месте снесенного памятника.

"Этот молодой человек является показателем того, что зло все-таки еще не победило окончательно", - написал Дмитрук.

Ранее украинское издание "Страна.ua" сообщило, что молодой человек вслух зачитал отрывок из "Белой гвардии" Михаила Булгакова на месте демонтированного памятника писателю в Киеве.

Памятник родившемуся в Киеве русскому писателю Михаилу Булгакову был демонтирован в украинской столице в июне.

В августе 2022 года Национальный союз писателей Украины потребовал закрыть музей Михаила Булгакова в Киеве и вместо него создать музей украинского композитора Александра Кошица. Украинский институт национальной памяти в конце марта 2024 года счел имя Булгакова символом "российской имперской политики" и призвал его запретить.