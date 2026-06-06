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Депутат Рады заявил, что русский язык должны знать больше людей - РИА Новости, 06.06.2026
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19:44 06.06.2026
Депутат Рады заявил, что русский язык должны знать больше людей

Депутат Рады Дмитрук заявил, что русский язык должны знать больше людей

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© РИА Новости / Стрингер
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Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук заявил, что русский язык должны знать и изучать больше людей.
  • Он назвал русский язык языком мира и добра и подчеркнул, что тот должен занимать достойное место в мире.
  • Депутат осудил снос памятника Михаилу Булгакову в Киеве и назвал это актом вандализма.
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук, выехавший из страны, заявил, что русский язык должны знать больше людей.
Депутат поздравил всех с Днем русского языка и назвал его языком мира и добра.
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"Я считаю, что русский язык должны знать больше людей. Русский язык должны изучать больше людей. Русский язык должен занимать достойное место в мире", - написал Дмитрук в своем Telegram-канале.
Также Дмитрук назвал очередным актом вандализма снос памятника русскому писателю Михаилу Булгакову в Киеве. По его мнению, те люди, которые сегодня в Киеве борются с Пушкиным, Булгаковым, русским языком и собственной историей, "находятся именно на стороне бесов". Дмитрук отметил поступок молодого человека, читавшего в субботу вслух отрывок из произведения Булгакова на месте снесенного памятника.
"Этот молодой человек является показателем того, что зло все-таки еще не победило окончательно", - написал Дмитрук.
Ранее украинское издание "Страна.ua" сообщило, что молодой человек вслух зачитал отрывок из "Белой гвардии" Михаила Булгакова на месте демонтированного памятника писателю в Киеве.
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Памятник родившемуся в Киеве русскому писателю Михаилу Булгакову был демонтирован в украинской столице в июне.
В августе 2022 года Национальный союз писателей Украины потребовал закрыть музей Михаила Булгакова в Киеве и вместо него создать музей украинского композитора Александра Кошица. Украинский институт национальной памяти в конце марта 2024 года счел имя Булгакова символом "российской имперской политики" и призвал его запретить.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. Позднее власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.
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