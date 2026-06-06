В Сумской области прогремел новый взрыв

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Новый взрыв прогремел в субботу в Кролевце Сумской области на фоне воздушной тревоги, сообщает местный филиал украинского телеканала "Общественное".

"Еще один взрыв в Кролевце", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".