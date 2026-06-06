В Сумской области прогремел новый взрыв

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Кролевце Сумской области прогремел еще один взрыв на фоне воздушной тревоги.
- Воздушная тревога звучит в части Сумской области.
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Новый взрыв прогремел в субботу в Кролевце Сумской области на фоне воздушной тревоги, сообщает местный филиал украинского телеканала "Общественное".
Вечером в субботу телеканал сообщал о взрыве в Кролевце Сумской области.
"Еще один взрыв в Кролевце", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога звучит в части Сумской области.
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