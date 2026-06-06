Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Сумах прогремели взрывы.
- В части Сумской области звучит воздушная тревога.
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Новые взрывы прогремели в Сумах на фоне воздушной тревоги, передает "Общественное".
Утром телеканал также сообщал о звуках детонации в городе.
«
"В Сумах был слышен взрыв", — говорится в публикации.
По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога звучит в части Сумской области.
Кроме того, взрывы сегодня гремели и в Днепропетровске.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18