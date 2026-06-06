МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Переброшенные в направлении Казачьей Лопани в Харьковской области украинские боевики были практически полностью ликвидированы, сообщили РИА Новости в силовых структурах.

В этом регионе действуют группировки "Север" и "Запад". По данным Минобороны, за сутки Киев потерял в зоне их ответственности около 390 военнослужащих, танк, 30 автомобилей, две боевые бронированные машины, два орудия полевой артиллерии.