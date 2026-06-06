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ВСУ понесли большие потери в Харьковской области, сообщил источник - РИА Новости, 06.06.2026
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19:17 06.06.2026 (обновлено: 19:55 06.06.2026)
ВСУ понесли большие потери в Харьковской области, сообщил источник

РИА Новости: ВСУ понесли серьезные потери в направлении Казачьей Лопани

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкФорма украинского военного
Форма украинского военного - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Форма украинского военного. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Переброшенные в направлении Казачьей Лопани в Харьковской области отдельные группы десантно-штурмовых подразделений ВСУ не смогли сдержать наступления ВС России и были практически полностью уничтожены.
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Переброшенные в направлении Казачьей Лопани в Харьковской области украинские боевики были практически полностью ликвидированы, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
«

"Анализ некрологов уничтоженных украинских боевиков показал, что задействованные для сдерживания российских сил в направлении Казачьей Лопани отдельные группы десантно-штурмовых подразделений ВСУ практически полностью уничтожены", — рассказал собеседник агентства.

Казачья Лопань — крупный логистический хаб украинских войск и одна из важных транспортных артерий для снабжения на этом участке фронта. Освобождение населенного пункта не только затруднит переброску резервов и боеприпасов для ВСУ, но и создаст плацдарм для продвижения российских бойцов вглубь Харьковской области.
В этом регионе действуют группировки "Север" и "Запад". По данным Минобороны, за сутки Киев потерял в зоне их ответственности около 390 военнослужащих, танк, 30 автомобилей, две боевые бронированные машины, два орудия полевой артиллерии.
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Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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