Краткий пересказ от РИА ИИ
- Переброшенные в направлении Казачьей Лопани в Харьковской области отдельные группы десантно-штурмовых подразделений ВСУ не смогли сдержать наступления ВС России и были практически полностью уничтожены.
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Переброшенные в направлении Казачьей Лопани в Харьковской области украинские боевики были практически полностью ликвидированы, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
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"Анализ некрологов уничтоженных украинских боевиков показал, что задействованные для сдерживания российских сил в направлении Казачьей Лопани отдельные группы десантно-штурмовых подразделений ВСУ практически полностью уничтожены", — рассказал собеседник агентства.
Казачья Лопань — крупный логистический хаб украинских войск и одна из важных транспортных артерий для снабжения на этом участке фронта. Освобождение населенного пункта не только затруднит переброску резервов и боеприпасов для ВСУ, но и создаст плацдарм для продвижения российских бойцов вглубь Харьковской области.
В этом регионе действуют группировки "Север" и "Запад". По данным Минобороны, за сутки Киев потерял в зоне их ответственности около 390 военнослужащих, танк, 30 автомобилей, две боевые бронированные машины, два орудия полевой артиллерии.
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