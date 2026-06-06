ВСУ сменили тактику ударов по Энергодару, заявил мэр города

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"Майские удары сменились июньскими, и враг поменял тактику. Разница ударов, которые были в последние дни, от тех, которые происходили раньше, это то, что гораздо меньше стало FPV-дронов - дронов-камикадзе, но последние ночи по городу работают сбросами на гражданскую инфраструктуру гексокоптеры "Баба-Яга", - рассказал Пухов в канале на платформе "Макс".