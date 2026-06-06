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ВСУ сменили тактику ударов по Энергодару, заявил мэр города - РИА Новости, 06.06.2026
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ВСУ сменили тактику ударов по Энергодару, заявил мэр города

Пухов: ВСУ усилили удары по Энергодару с помощью гексокоптеров "Баба-Яга"

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЭнергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре
Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинские войска сменили тактику ударов по Энергодару, начав активно применять тяжелые гексокоптеры "Баба-Яга".
  • По словам главы города Максима Пухова, ситуация в городе остается очень напряженной.
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости. Украинские войска сменили тактику ударов по городу-спутнику Запорожской АЭС Энергодару, начав активно применять тяжелые гексокоптеры "Баба-Яга", сообщил глава города Максим Пухов.
«
"Майские удары сменились июньскими, и враг поменял тактику. Разница ударов, которые были в последние дни, от тех, которые происходили раньше, это то, что гораздо меньше стало FPV-дронов - дронов-камикадзе, но последние ночи по городу работают сбросами на гражданскую инфраструктуру гексокоптеры "Баба-Яга", - рассказал Пухов в канале на платформе "Макс".
По его словам, ситуация в городе остается очень напряженной.
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