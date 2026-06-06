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Тягнибок при ударе БПЛА получил сильную контузию и баротравму - РИА Новости, 06.06.2026
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13:56 06.06.2026 (обновлено: 15:58 06.06.2026)
Тягнибок при ударе БПЛА получил сильную контузию и баротравму

Тягнибок, попавший под удар БПЛА, получил сильную контузию и баротравму

© Фото : соцсетиАвтомобиль Олега Тягнибока, попавший под удар БПЛА
Автомобиль Олега Тягнибока, попавший под удар БПЛА - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© Фото : соцсети
Автомобиль Олега Тягнибока, попавший под удар БПЛА
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лидер украинской националистической партии "Свобода"* Олег Тягнибок получил ранение в результате удара БПЛА, у него диагностированы сотрясение и баротравма.
  • Автомобиль Тягнибока был поражен во время перемещения по территории гарнизона в Запорожской области.
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Лидера украинской националистической партии "Свобода"* Олега Тягнибока, попавшего под удар БПЛА, "хорошенько контузило", у него сотрясение и баротравма, заявил его сослуживец, старший лейтенант 128-й бригады "Дикое Поле" ВСУ Тимур Книш.
Ранее в субботу мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что Тягнибок получил ранение на фронте в результате удара БПЛА.
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"Ранение не смертельное, хорошенькая контузия со всеми последствиями: и баротравма, и сотрясение", — заявил Книш в комментарии украинскому телеканалу "Говорит большой Львов".
По словам военнослужащего, автомобиль Тягнибока был поражен во время перемещения по территории гарнизона. По данным украинского телеканала, батальон Тягнибока ведет боевые действия на подконтрольной ВСУ части Запорожской области.
Тягнибок принимал активное участие в государственном перевороте — Майдане на Украине в 2013-2014 годах. После вхождения Крыма в состав России он выступал с угрозами в адрес крымчан.
В конце 2019 года экс-боец украинского спецподразделения "Беркут" Павел Аброськин рассказал РИА Новости, что Тягнибок является одним из виновных в расстреле митингующих во время беспорядков в ходе Майдана.

* Экстремистская организация, запрещенная в России.
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В миреИвано-ФранковскЗапорожская областьУкраинаОлег ТягнибокВооруженные силы Украины
 
 
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