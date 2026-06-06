ВСУ ударили по дому сотрудницы сельской администрации в Херсонской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Украинские войска ударили по дому сотрудницы администрации села Федоровка в Херсонской области.
- В результате атаки рухнула крыша дома, разбиты окна, но все члены семьи остались живы.
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости. Украинские войска ударили по дому сотрудницы администрации села Федоровка в Херсонской области, сообщил в субботу глава Каховского муниципального округа Павел Филипчук.
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"Украинские террористы ночью атаковали дом сотрудницы сельской администрации в селе Федоровка. После двух ударов беспилотников рухнула крыша дома, разбиты окна", - сообщил Филипчук в своем Telegram-канале.
По его словам, к счастью, все члены семьи остались живы.