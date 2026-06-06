Рейтинг@Mail.ru
ВСУ ударили по дому сотрудницы сельской администрации в Херсонской области - РИА Новости, 06.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:03 06.06.2026
ВСУ ударили по дому сотрудницы сельской администрации в Херсонской области

Филипчук: ВСУ атаковали дом сотрудницы администрации в Херсонской области

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела со стороны ВСУ
Последствия обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Последствия обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинские войска ударили по дому сотрудницы администрации села Федоровка в Херсонской области.
  • В результате атаки рухнула крыша дома, разбиты окна, но все члены семьи остались живы.
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости. Украинские войска ударили по дому сотрудницы администрации села Федоровка в Херсонской области, сообщил в субботу глава Каховского муниципального округа Павел Филипчук.
«
"Украинские террористы ночью атаковали дом сотрудницы сельской администрации в селе Федоровка. После двух ударов беспилотников рухнула крыша дома, разбиты окна", - сообщил Филипчук в своем Telegram-канале.
По его словам, к счастью, все члены семьи остались живы.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
БПЛА "Севера" за май ликвидировали более 35 пунктов управления дронами ВСУ
Вчера, 07:33
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала