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ВСУ маскируют мины под российские сухпайки - РИА Новости, 06.06.2026
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ВСУ маскируют мины под российские сухпайки

РИА Новости: ВСУ маскируют мины под российские сухпайки

CC BY 2.0 / U.S. Army/Pfc. zachery perkins / Украинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
CC BY 2.0 / U.S. Army/Pfc. zachery perkins /
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Боевики ВСУ применяют на добропольском направлении в ДНР замаскированные взрывные устройства.
  • Замаскированные устройства внешне напоминают сухие пайки военных ВС РФ.
  • Внутри подобных устройств украинские военные размещают 82-миллиметровую мину.
ДОНЕЦК, 6 июн – РИА Новости. Боевики ВСУ применяют на добропольском направлении в ДНР замаскированные взрывные устройства, внешне напоминающие сухие пайки военных ВС РФ, сообщил РИА Новости военнослужащий соединения морской пехоты в составе российской группировки войск "Центр" с позывным Буша.
По словам Буши, такие устройства рассчитаны на то, чтобы привлечь внимание военнослужащих своим внешним видом.
"Бывает коробка, похожая на наш сухпаек, с "Бабы-яги" кидают. Довольно большая коробка", – рассказал собеседник агентства.
Морской пехотинец отметил, что при внимательном осмотре в таких предметах можно заметить провода и другие элементы, указывающие на опасность. Попытка вскрыть коробку может привести к детонации.
Внутри подобных устройств украинские военные размещают 82-миллиметровую мину, а для придания коробке нужной формы и маскировки используют пенопласт, добавил Буша.
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