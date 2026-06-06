Краткий пересказ от РИА ИИ Боевики ВСУ применяют на добропольском направлении в ДНР замаскированные взрывные устройства.

Замаскированные устройства внешне напоминают сухие пайки военных ВС РФ.

Внутри подобных устройств украинские военные размещают 82-миллиметровую мину.

ДОНЕЦК, 6 июн – РИА Новости. Боевики ВСУ применяют на добропольском направлении в ДНР замаскированные взрывные устройства, внешне напоминающие сухие пайки военных ВС РФ, сообщил РИА Новости военнослужащий соединения морской пехоты в составе российской группировки войск "Центр" с позывным Буша.

По словам Буши, такие устройства рассчитаны на то, чтобы привлечь внимание военнослужащих своим внешним видом.

"Бывает коробка, похожая на наш сухпаек, с "Бабы-яги" кидают. Довольно большая коробка", – рассказал собеседник агентства.

Морской пехотинец отметил, что при внимательном осмотре в таких предметах можно заметить провода и другие элементы, указывающие на опасность. Попытка вскрыть коробку может привести к детонации.