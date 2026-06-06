Краткий пересказ от РИА ИИ
- Украинские боевики перебросили резервы 58-й бригады в село Шевченково Сумской области.
- В селе Шевченково идут ожесточенные стрелковые бои.
МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Украинские боевики перебросили резервы 58-й бригады в село Шевченково Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"В селе Шевченко идут ожесточенные стрелковые бои: враг перебросил резервы из числа наиболее мотивированных националистов 58 отдельной мотопехотной бригады ВСУ", - рассказал собеседник агентства.