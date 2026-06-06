Рейтинг@Mail.ru
ВСУ перебросили резервы 58-й бригады в Шевченково Сумской области - РИА Новости, 06.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:37 06.06.2026
ВСУ перебросили резервы 58-й бригады в Шевченково Сумской области

РИА Новости: ВСУ перебросили резервы 58-й бригады в Шевченково Сумской области

© REUTERS / StringerУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© REUTERS / Stringer
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинские боевики перебросили резервы 58-й бригады в село Шевченково Сумской области.
  • В селе Шевченково идут ожесточенные стрелковые бои.
МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Украинские боевики перебросили резервы 58-й бригады в село Шевченково Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"В селе Шевченко идут ожесточенные стрелковые бои: враг перебросил резервы из числа наиболее мотивированных националистов 58 отдельной мотопехотной бригады ВСУ", - рассказал собеседник агентства.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
Боевики ВСУ под Сумами жалуются на неисправные немецкие танки и БПМ
Вчера, 06:35
 
Специальная военная операция на УкраинеСумская областьВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала