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Боевики ВСУ под Сумами жалуются на неисправные немецкие танки и БПМ - РИА Новости, 06.06.2026
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Боевики ВСУ под Сумами жалуются на неисправные немецкие танки и БПМ

РИА Новости: военные ВСУ под Сумами жалуются на неисправные немецкие танки и БМП

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военные. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Боевики из 5-й бригады ВСУ жалуются на неисправные немецкие танки Leopard-1 и БМП Marder.
  • Переброска подразделений под Сумы идет без бронетехники.
МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Боевики из 5-й бригады ВСУ жалуются на неисправные немецкие танки Leopard-1 и БМП Marder, из-за этого переброска подразделений под Сумы идет без бронетехники, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Националисты из 5-й отдельной мотострелковой бригады ВСУ жалуются, что переброска подразделений бригады осуществляется без бронетехники из-за неисправностей большинства немецких танков Leopard-1 и БМП Marder", - рассказал собеседник агентства.
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