Боевики ВСУ под Сумами жалуются на неисправные немецкие танки и БПМ

МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Боевики из 5-й бригады ВСУ жалуются на неисправные немецкие танки Leopard-1 и БМП Marder, из-за этого переброска подразделений под Сумы идет без бронетехники, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.