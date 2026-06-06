Краткий пересказ от РИА ИИ
- Боевики из 5-й бригады ВСУ жалуются на неисправные немецкие танки Leopard-1 и БМП Marder.
- Переброска подразделений под Сумы идет без бронетехники.
МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Боевики из 5-й бригады ВСУ жалуются на неисправные немецкие танки Leopard-1 и БМП Marder, из-за этого переброска подразделений под Сумы идет без бронетехники, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Националисты из 5-й отдельной мотострелковой бригады ВСУ жалуются, что переброска подразделений бригады осуществляется без бронетехники из-за неисправностей большинства немецких танков Leopard-1 и БМП Marder", - рассказал собеседник агентства.