Элитная бригада спецназа ВСУ понесла большие потери под Сумами

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Элитная 1-я бригада спецназа ВСУ понесла большие потери в Сумской области.
- Это тактическое соединение в составе Сухопутных войск противника, сформированное в марте 2022 года в Житомире.
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Элитная украинская бригада понесла большие потери в Сумской области, сообщил РИА Новости представитель российских силовых структур.
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"Анализ некрологов показал, что в районе Бачевска существенные потери понесла 1-я отдельная бригада специального назначения ВСУ имени Ивана Богуна", — рассказал собеседник агентства.
Это элитное тактическое соединение в составе Сухопутных войск противника, сформированное в марте 2022 года в Житомире.
В Сумской области действует группировка "Север". За неделю ВСУ потеряли в зоне ее ответственности более 1355 военных, 99 автомобилей, шесть боевых бронированных машин, два танка, девять орудий полевой артиллерии и пять станций радиоэлектронной борьбы.
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