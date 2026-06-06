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Элитная бригада спецназа ВСУ понесла большие потери под Сумами - РИА Новости, 06.06.2026
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06:31 06.06.2026 (обновлено: 09:55 06.06.2026)
Элитная бригада спецназа ВСУ понесла большие потери под Сумами

Элитная 1-я бригада спецназа ВСУ понесла большие потери под Сумами

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Элитная 1-я бригада спецназа ВСУ понесла большие потери в Сумской области.
  • Это тактическое соединение в составе Сухопутных войск противника, сформированное в марте 2022 года в Житомире.
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Элитная украинская бригада понесла большие потери в Сумской области, сообщил РИА Новости представитель российских силовых структур.
«
"Анализ некрологов показал, что в районе Бачевска существенные потери понесла 1-я отдельная бригада специального назначения ВСУ имени Ивана Богуна", — рассказал собеседник агентства.
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Командование ВСУ перебросило "полк смерти" в Сумскую область
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Это элитное тактическое соединение в составе Сухопутных войск противника, сформированное в марте 2022 года в Житомире.
В Сумской области действует группировка "Север". За неделю ВСУ потеряли в зоне ее ответственности более 1355 военных, 99 автомобилей, шесть боевых бронированных машин, два танка, девять орудий полевой артиллерии и пять станций радиоэлектронной борьбы.
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