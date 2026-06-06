ВС России поразили объекты топливной и транспортной инфраструктуры Украины

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВС России поразили объекты топливной, транспортной и портовой инфраструктуры, используемые ВСУ.
- Нанесены удары по местам производства и хранения, а также по площадкам запуска беспилотников дальнего действия и пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. ВС РФ поразили объекты топливной, транспортной и портовой инфраструктуры, используемые ВСУ, сообщили в Минобороны России.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение местам производства, хранения, площадкам запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, объектам топливной, транспортной и портовой инфраструктуры, используемым ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 153-х районах", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18