В Вене противники санкций против России вышли на митинг

Краткий пересказ от РИА ИИ В Вене состоялся митинг противников санкций против России, политики Евросоюза и вовлечения Австрии в международные конфликты.

По сообщению представителей полиции, в митинге принимают участие от 350 до 500 человек.

ВЕНА, 6 июн - РИА Новости. Противники санкций против России, политики Евросоюза и вовлечения Австрии в международные конфликты вышли на митинг в центре Вены, передает корреспондент РИА Новости.

Акция началась в центре австрийской столицы около 13.00 (14.00 мск), после чего ее участники прошли маршем по центральным улицам города. Протестующие несли австрийские флаги, били в барабаны и скандировали лозунги в поддержку нейтралитета страны.

"Австрия является нейтральным государством, и мы не имеем права вступать ни в какие военные союзы", - заявил один из организаторов акции Мартин Руттер, выступая перед собравшимися у ведомства канцлера. Он призвал власти к тому, чтобы политика страны соответствовала нейтральному статусу. "Нет НАТО , нет ЕС , да - австрийскому пути в условиях полного суверенитета", - заявил он, вызвав аплодисменты и одобрительный свист у собравшихся. В руках участников шествия были плакаты с критикой НАТО и антивоенными лозунгами.

« "Этот Европейский союз является вассалом, рабом американской политики, прежде всего, на протяжении последних десятилетий. Независимо от того, как зовут президента, там проводится американская внешняя политика", - заявил Руттер. Критикуя санкционную политику в отношении России , он отметил: "Сначала США заявили, что тоже вводят санкции, а теперь продают нам российский газ и российскую нефть дорого".

Кроме того, организатор акции подверг критике австрийское правительство, назвав его самым большим и самым дорогим в истории страны. "Стол для всех политиков в правительстве оказался даже слишком коротким - им приходилось сидеть бок о бок, как сельди в бочке", - отметил он. По словам Руттера, число чиновников и партийных функционеров, перешедших на государственную службу, стало беспрецедентным.

Руттер также раскритиковал финансовую помощь Украине со стороны ЕС. По его мнению, значительная часть расходов в конечном итоге ляжет на государства-члены объединения. "Украина не сможет вернуть эти кредиты. Украина банкрот, там идет война. Во время войны не получают профицит бюджета. За это отвечаем мы, за это платим мы", - заявил он.