США продлили срок заключения сделки о покупке контрольного пакета акций NIS

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) продлило срок переговоров для покупки контрольного пакета акций «Нефтяной индустрии Сербии» (NIS) до 16 июня 2026 года.
- В MOL отметили, что продление срока позволит завершить оформление документации по сделке.
БУДАПЕШТ, 6 июн - РИА Новости. Управление по заграничным активам минфина США (OFAC) продлило до 16 июня срок переговоров для покупки контрольного пакета акций " Нефтяной индустрии Сербии" (NIS) под санкциями США, сообщила венгерская нефтегазовая компания MOL.
"Сегодня компания MOL получила официальное разрешение от Управления по контролю за иностранными активами министерства финансов США на продолжение переговоров о приобретении контрольного пакета акций компании NIS до 16 июня 2026 года", - говорится в заявлении компании.
В MOL отметили, что за срок предыдущего продления с 22 мая по 6 июня "переговоры значительно продвинулись, и это дальнейшее продление позволит завершить оформление документации по сделке".