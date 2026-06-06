США продлили срок заключения сделки о покупке контрольного пакета акций NIS

БУДАПЕШТ, 6 июн - РИА Новости. Управление по заграничным активам минфина США (OFAC) продлило до 16 июня срок переговоров для покупки контрольного пакета акций " Нефтяной индустрии Сербии" (NIS) под санкциями США, сообщила венгерская нефтегазовая компания MOL.

В MOL отметили, что за срок предыдущего продления с 22 мая по 6 июня "переговоры значительно продвинулись, и это дальнейшее продление позволит завершить оформление документации по сделке".