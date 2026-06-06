Масштабы шпионажа Израиля за чиновниками из США перешли черту, пишет NYT

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Американские чиновники считают, что масштабы шпионажа Израиля за чиновниками США достигли критического и "неадекватного" уровня.
- Уровень контрразведывательной угрозы со стороны Иерусалима повысился из-за активизации усилий по изучению позиции Вашингтона в переговорах с Тегераном.
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Чиновники в США считают, что масштабы шпионажа Израиля за ними на фоне американо-иранских переговоров уже перешли черту и достигли критического и даже "неадекватного" уровня, пишет издание New York Times.
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"Израиль и США давно знали и терпели, что каждая сторона шпионит за другой. Но, по мнению некоторых американских чиновников, активизация усилий Израиля по изучению позиции США в переговорах с Ираном перешла черту", — говорится в публикации.
В частности, в докладах американских разведведомств сообщается, что Израиль прослушивает телефонные разговоры в том числе спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и замглавы Пентагона по политическим делам Элбриджа Колби. Один из неназванных высокопоставленных чиновников охарактеризовал действия Тель-Авива как "неадекватные".
В другом схожем докладе, на который ссылается издание, говорится, что "уровень контрразведывательной угрозы со стороны Израиля в последние недели повысился до критического уровня".
Ранее в субботу телеканал NBC со ссылкой на двух действующих и одного бывшего американских чиновников сообщал, что Пентагон обеспокоен усилением шпионажа со стороны еврейского государства.
Во вторник портал Axios сообщал, что президент США Дональд Трамп вышел из себя и разразился нецензурной бранью во время телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. В среду американский лидер подтвердил этот инцидент, объяснив это своим недовольством из-за продолжения конфликта с Ливаном.
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