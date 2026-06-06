СМИ: женщины в ВМС США боятся, что их лишат перспектив карьерного роста

"Младшие офицеры заявили, что рассматривают это как признак того, что их карьера станет политизированной, если они слишком далеко продвинутся по службе, а некоторые сказали, что теперь чувствуют, что у них есть предел тому, насколько далеко они могут продвинуться по службе", - пишет агентство.