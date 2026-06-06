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СМИ: женщины в ВМС США боятся, что их лишат перспектив карьерного роста - РИА Новости, 06.06.2026
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17:52 06.06.2026
СМИ: женщины в ВМС США боятся, что их лишат перспектив карьерного роста

AP: женщины в ВМС США боятся, что Пентагон лишит их перспектив карьерного роста

© Фото : Seaman Jarrod SchadАмериканские военные
Американские военные - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© Фото : Seaman Jarrod Schad
Американские военные. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Женщины-офицеры ВМС США опасаются, что их карьера станет политизированной и они достигнут предела в продвижении по службе, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
  • Беспокойство возникло после того, как Пит Хегсет вычеркнул всех женщин из списка кандидатов на получение звания контр-адмирала.
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Женщины в военно-морском флоте США боятся, что их лишат перспектив карьерного роста после того, как глава Пентагона Пит Хегсет вычеркнул всех женщин из списка кандидатов на получение звания контр-адмирала, передает агентство Ассошиэйтед Пресс на основе интервью с восемью женщинами-офицерами ВМС разных званий и стажа службы.
По данным источников агентства, в 2024 году военно-морской флот отобрал 31 моряка для повышения в звании с капитана до контр-адмирала, однако Хегсет вмешался и лично исключил из списка девять человек, в том числе всех трех женщин и двух чернокожих мужчин. В результате, согласно военным данным за 2024 год, ВМС не присвоили звание контр-адмирала ни одной женщине.
"Младшие офицеры заявили, что рассматривают это как признак того, что их карьера станет политизированной, если они слишком далеко продвинутся по службе, а некоторые сказали, что теперь чувствуют, что у них есть предел тому, насколько далеко они могут продвинуться по службе", - пишет агентство.
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