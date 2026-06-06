Рейтинг@Mail.ru
В Кремле рассказали, с чем США увязывают развитие отношений с Россией - РИА Новости, 06.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:02 06.06.2026 (обновлено: 08:17 06.06.2026)
В Кремле рассказали, с чем США увязывают развитие отношений с Россией

Песков: США увязывают развитие отношений с Россией с урегулированием по Украине

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги России и США
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги России и США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • США увязывают развитие экономических отношений с Россией с урегулированием на Украине, заявил пресс-секретарь российского президента Песков.
  • Москва считает такой подход США ошибочным.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. США увязывают развитие экономических отношений с Россией с урегулированием на Украине, Москва такой подход считает ошибочным, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Американцы по прежнему увязывают все с урегулированием вокруг Украины, и американцы считают, что сначала урегулирование на Украине, а потом уже развитие отношений в области экономики, области инвестиций и области культуры, мы считаем, что это ошибочный подход", - заявил Песков в интервью Центральному телевидению Китая.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
Уговоры закончились: Путин в диалоге с Западом поставил жирную точку
Вчера, 08:00
 
СШАРоссияУкраинаПолитикаДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала