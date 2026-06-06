В Кремле рассказали, с чем США увязывают развитие отношений с Россией

Краткий пересказ от РИА ИИ
- США увязывают развитие экономических отношений с Россией с урегулированием на Украине, заявил пресс-секретарь российского президента Песков.
- Москва считает такой подход США ошибочным.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. США увязывают развитие экономических отношений с Россией с урегулированием на Украине, Москва такой подход считает ошибочным, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Американцы по прежнему увязывают все с урегулированием вокруг Украины, и американцы считают, что сначала урегулирование на Украине, а потом уже развитие отношений в области экономики, области инвестиций и области культуры, мы считаем, что это ошибочный подход", - заявил Песков в интервью Центральному телевидению Китая.