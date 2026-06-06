Страховщик рассказал, когда после укуса животного надо обратиться к врачу

Краткий пересказ от РИА ИИ Укусы животных могут привести к серьезным последствиям для здоровья, поэтому необходимо сразу обращаться в травмпункт.

Вакцину против бешенства вводят по определенной схеме: в день обращения, а затем на 3-й, 7-й, 14-й, 30-й, 90-й дни после укуса.

Укусы животных стабильно входят в топ-10 самых распространенных травм по полисам страхования от несчастных случаев, причем чаще всего россияне страдают от нападения собак.

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Даже небольшая ранка после укуса животного может привести к серьезным последствиям для здоровья, поэтому надо сразу обращаться в травмпункт, сообщили РИА Новости в страховой компании "Росгосстрах".

"Укусы далеко не всегда выглядят опасно, особенно речь идет о небольших животных. Однако, если вас укусило любое бездомное животное, следует немедленно обратиться в травмпункт, где вам назначат курс профилактических прививок", - рассказала начальник управления выплат по личному страхованию " Росгосстраха " Полина Григорьева.

Вакцину вводят по определенной схеме: в день обращения, а затем на 3-й, 7-й, 14-й, 30-й, 90-й дни после укуса. "Для предотвращения заболевания бешенством человеку необходим полный курс вакцинации. Только своевременное введение вакцины способно защитить организм от развития болезни", - подчеркнула Григорьева.

По данным "Росгосстраха", укусы животных стабильно входят в топ-10 самых распространенных травм по полисам страхования от несчастных случаев. Чаще всего россияне страдают от нападения собак - на них приходится 54% всех подобных обращений. Страховые случаи также регулярно фиксируются также после укусов кошек и различных диких животных.

"Укус животного многие до сих пор воспринимают как бытовую неприятность. Однако даже небольшая ранка может обернуться серьезными последствиями для здоровья", - отметили в компании. Особую тревогу у специалистов вызывает именно риск бешенства.

Эксперты предупреждают, что переносчиками вируса могут быть не только бездомные собаки, но и кошки, лисы, ежи, еноты и другие животные. "При этом нападавший не обязательно должен выглядеть больным или агрессивным. Инкубационный период заболевания может длиться от нескольких недель до нескольких месяцев. Все это время зараженное животное уже выделяет вирус со слюной, но внешне выглядит совершенно здоровым", - рассказали в компании.